Netflix'in Kalitesi Yine "Düşük Kaldı"

Netflix, salgın zamanında kullanılan bant genişliğini azaltmak için video kalitesini geçtiğimiz aylarda düşürmüştü. Ancak aradan geçen yaklaşık iki ayın ardından video kalitesinin halen düşük olması, Avrupa'daki kullanıcıların canını sıkmaya başladı.
Firmanın HD ve Ultra HD videoları bazı durumlarda normal bit oranının yüzde 50 altında sunduğu belirtiliyor. Netflix kullanıcıları, düşürülen bit oranlarının resim kalitesinde bulanıklık ve piksellenme gibi fark edilir bir düşüşe neden olduğunu söylüyorlar. Kullanıcıları özellikle üzen durum, firmanın video kalitesine göre ücretlendirme yapması. Örneğin giriş seviyesi planda yalnızca standart çözünürlük (SD) sunulurken Standart üyelikte HD kalitesi, Premium üyelikte ise Ultra HD çözünürlük sunuluyor.
Netflix'in kısıtlamaları tam olarak ne zaman kaldıracağı bilinmese de firma, Variety'ye yaptığı bir açıklamada "ağ koşullarının iyileşmesiyle" sınırlamaları kaldırmaya başlayacaklarını söyledi. Bu iyi bir haber olsa da, 4K çözünürlük için para ödeyenlerin bu çözünürlüğü alamamasıyla ilgili bir çözüm şimdilik yok gibi görünüyor. Firmanın marttaki bir blog gönderisine göre kalite kaybı o kadar hissedilir değil; aksine ödediğinizin karşılığını alıyorsunuz.
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