Netflix kullanıcı incelemelerini kapattı...
Ücretli akış hizmeti Netflix, platformundaki kullanıcı incelemeleri bölümünü kapattı!
Netflix, ilk günden beri platformun sabit elementlerinden biri olan kullanıcı yorumlarından artık vazgeçiyor. Firmanın söylediğine göre bu kararın arkasındaki sebep de azalan kullanım olarak gözüküyor. Ancak bu durum Netflix'in özelliği herkese açmamış olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmuyor. Kullanıcı incelemeleri sadece web üzerinden görülebiliyor ve firma, bu yılın başlarında da yıldız puanlama sistemini kaldırmıştı. Bu yüzden de kullanıcıların daha az inceleme yazıyor olmaları şaşırtıcı olmayabilir.
Ayrıca Netflix artık sadece dizi ve filmlerin dağıtımcısı rolünde de değil. Günümüzde firma, House of Cards, Stranger Things ve The Crown gibi pek çok iyi eleştiri alan popüler serinin yapımcısı olan bir stüdyo özelliğini de barındırıyor. Tabi ki bu dizilerin iyi yorumlar alması da iyi bir şey; örneğin 3000'den fazla incelemesi bulunan Stranger Things genel olarak pozitif yorumlarla karşılaşıyor. Buna karşılık, örneğin Adam Sandler'ın The Week Of'u pek çok tek yıldızlı yoruma sahip. 90'lı yıllardan kalan eski bir filmin kötü eleştiriler alması ile de muhtemelen milyonlarca dolar harcadığınız bir projenin negatif incelemeler ile dolması tamamen farklı iki şey oluyor.
Ayrıca bu problem sadece orijinal seriler için de geçerli değil. İnternet trollerinin "inceleme bombalama" olarak tanımlanan bir çaba ile yeni dizi/filmlerin değerlendirmelerini aşağı çekme akımı da bulunuyor ve bu da Netflix için ciddi bir problem olabiliyor. Örneğin komedyen Amy Schumer'in Netflix özel çekimi bu tür bir saldırıya maruz kalmıştı ve The Last Jedi (Son Jedi) da benzer özellikler gösteriyor.
Sitede bu tür işaretlerin bulunması sadece Netflix için kötü gözükmekle kalmıyor, kontrol etmesi de oldukça zor bir çaba olarak öne çıkıyor. Bu TV dizilerini blog yazıları, incelemeleri de yorumlar kısmı olarak düşünürseniz, Netflix'in bu bölümü kaldırmasının çok daha kolay olduğunu fark edebilirsiniz. Bir başka örnekte de Amazon'un satın almış olduğu IMDb, geçtiğimiz yıl kullanıcı tartışma sayfalarını kullanıcıların büyük çoğunluğu için "artık pozitif, kullanıcı bir deneyim sunmadıkları" gerekçesiyle kapatmıştı. Netflix de benzer bir hisse sahip gibi gözüküyor.
Ayrıca Netflix'in artık gerçekten bu sisteme ihtiyacı olmadığı söylenebilir. Netflix, inceleme ve yıldız puanlama sistemini bir DVD kiralama hizmeti olduğu zamanlardan günümüze taşımıştı ve eskiden bu sistem mantıklıydı. Sonuç olarak DVD'lerin izleyicilere ulaşmaları birkaç gün alabiliyordu ve eğer kötü bir tane aldıysanız, yenisini almanız da iki veya üç gün daha geçmesi anlamına geliyordu. Ancak eğer Netflix'in internet üzerindeki yayınında kötü bir dizi veya film izlemeye başlarsanız, anında izlemeyi bırakıp bir başka filme veya diziye geçiş yapmanız mümkün.
Netflix için belki de daha önemli olan şey ise, kullanıcı incelemelerinin büyük olasılıkla izleme miktarını o kadar da arttırmıyor olması. Hatta çoğunlukla bu incelemelerin izlemeleri azalttığı tahmin edilebilir. Bu yüzden de kullanıcı izlemesini azaltan bir özelliğe yatırım yapmanın da çok mantıklı gözükmediği söylenebilir.
Bunun yanı sıra Netflix'in artık çok daha fazla kullandığı farklı bir özelliği daha var gibi gözüküyor: izleme alışkanlıklarınızı temel alan "yüzde eşleşmesi" algoritması. Bu özellik, yabancıların yorumlarından ziyade kendi kişisel izleme listeniz ve beğenme veya beğenmeme seçimlerinize dayalı bir şekilde teorik olarak kendi ilginize göre muhtemelen izleyeceğiniz dizi ve filmleri öneriyor.
Örneğin bir komedi hayranıysanız, genellikle stand-up ve sitcom serileri sizin için öneriliyor. Arada beğenmediğiniz dizi/filmler çıkabilse bile genellikle bunlar izlemeyi seveceğiniz isimlerden oluşuyorlar. Netflix tarafından önerilen bu yapımları izlemeniz de Netflix'in özelliğinin işini yeterince iyi yaptığı anlamına geliyor.
Bu tür kişiselleştirilmiş bir algoritma da, küçük bir çeşit sosyal ağ oluşturabiliyor. Örneğin bazı yapımların arasında "5 arkadaşınız daha (yapımın adı)'nı beğeniyor" gibi notlar görebiliyorsunuz. Bu sistemin de tamamen yabancıların fikirlerine dayalı rastgele bir yıldızlı puanlama sisteminden daha çekici olduğu söylenebilir.
Yabancıların izlemelerini ve puanlamalarını merak eden kişiler için ise internet bu tür siteler ile dolu. RottenTomatoes, Metacritic ve IMDb gibi herkesi ve her türü kapsayan genel sitelerin yanı sıra, Variety ve AV Club gibi daha profesyonel siteler de bulunuyor. Ayrıca eğer internet trollerinden korkmuyorsanız Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını da kullanmanız mümkün. Kısacası, Netflix'in bu özellikten vazgeçmesinin uzun zamandır beklendiği ve sürekli olarak gelişen platform için pozitif bir karar olduğu söylenebilir...
Levent Öztürk
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