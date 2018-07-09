Netflix kullanıcı incelemelerini kapattı...

Ücretli akış hizmeti Netflix, platformundaki kullanıcı incelemeleri bölümünü kapattı!

Netflix kullanıcı incelemelerini kapattı...

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