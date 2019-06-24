Netflix, Masaüstüne Yayılmayı Test Ediyor!
Netflix, değerli zamanınızı gönül rahatlığıyla dizilerde tüketmenizi sağlayacak bir işlevi denemeye başladı!
Netflix'te harcadığı zamana acımayan kullanıcılar, iş, eposta ve sosyal ağlar gibi şeylerin karşılarına çıkmasından rahatsız olabiliyorlar. Netflix, bu sorunları ortadan kaldırıp, bütün gününüzü işgal etmek üzere, Windows ve macOS için yeni bir çalıcı test ediyor.
Bütün pencerelerin üstünde kalan yeni mini player, web tarayıcısındaki bir düğmeye basarak etkinleştiriliyor. Bu sayede Netflix'i arka plana atmadan başka işlere göz gezdirebiliyorsunuz. İşlevin ne kadar yaygın olarak test edildiği ise bilinmiyor. Ayrıca Netflix'in test ettiği her işlevin gerçeğe dönüşmesi garantili değil.
Netflix'in filmlerde sahneye göre telefonu titreştirmeyi test ettiğini sizlerle paylaşmıştık. Bu işlevin de gerçeğe dönüşme garantisi bulunmuyordu. Açık olan, Netflix'in kalabalıklaşan piyasada öne çıkabilmek için birden fazla yeniliği denediği. Apple ve Disney'in bu sene kendi Netflix stili hizmetlerini açacakları biliniyor.
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