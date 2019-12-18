Netflix'in Nerede, Kaç Üyesi Var? İlk Defa Açıklandı!

Netflix, bugüne dek hiç yapmadığını yaptı ve ABD dışında kalan bölgelerde ne kadar büyük olduğunu detaylı bir şekilde açıkladı. Netflix'in üye sayısı olarak en büyük pazarı halen ABD ve Kanada. Ancak Avrupa, Orta Doğu ve Afrika toplu olarak ikinci sırada yer alıyor ve hızlı bir şekilde büyüyor.
Netflix uzun süredir uluslararası üye sayısını gizli tutuyordu ancak görünene göre Disney Plus ve Apple TV Plus gibi rakiplerin ortaya çıkması ile beraber artık bu sayıları açıklama konusunda biraz daha esnek davranıyor.
Yayın devi, Eylül sonunda toplu olarak EMEA adıyla bilinen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da toplam 47,4 milyon ücretli üyeye sahip. Bu sayı Netflix'in ABD ve Kanada'da sahip olduğu 67,1 milyon üyesinin gerisinde kalsa da hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. EMEA, bir önceki yıla göre %40 artış yaşarken ABD ve Kanada sadece %6,5'lik artış yaşamış durumda.
Latin Amerika ise Netflix'in üçüncü en büyük pazarı ve yıl bazında %22 büyüme ile 29,4 milyon üye bulunuyor. Asya-Pasifik ise 14,5 milyon üye ile en küçük bölge olsa da %53'lük büyümesi ile çok daha güçlü bir büyüme oranına sahip.
Ayrıca ABD ve Kanada, Netflix'in üye başına en fazla kara sahip olduğu bölge konumunda; her ücretli üye firmaya ayda 13,08 dolar kazandırıyor. EMEA için bu rakam 10,40 dolar, Latin Amerika için 8,63 dolar ve Asya-Pasifik için 9,29 dolar.
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