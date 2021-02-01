Netflix, Önemli Bir Eksiğini Test Etmeye Başladığı Bu Özellikle Giderebilir

Eğer uykuya dalmadan önce bir ya da iki bölüm dizi izlemeyi seviyorsanız, Netflix'in en son özelliği muhtemelen işinize yarayacaktır. Akış devi, Android cihazlar üzerinde uyku zamanlayıcı işlevini test etmeye başladı.
Test süreci boyunca seçili kullanıcılar, bir şey izlemeye çalıştıklarında bir saat simgesi görecekler. Bu saat simgesine tıklandığında da 15, 30 veya 45 dakika ya da izlemekte olduğunuz dizi bölümü veya filmin bitimi seçilebilecek. Bu süre bittiğinde uygulama videoyu oynatmayı durduracak ve kapanacak.
The Verge'ün söylediğine göre eğer test başarılı olursa ve Netflix kullanıcıları bu özelliği kullanırsa, firma diğer cihazlarda da sunabilir. Şimdilik uyku zamanlayıcı sadece Android cihazlarda ve yetişkin profillerinde test ediliyor.
Uyku zamanlayıcı özelliği diğer pek çok uygulamada da yer alıyor ve bunların arasında ses odaklı olan Spotify, Pocket Casts ve Pandora da bulunuyor. Çoğu televizyonun da bu özelliğe sahip olduğunu unutmamakta fayda var. Eğer siz de Netflix izlerken uyumaya başlayanlardansanız, bu özellik ile uyandığınızda cihazınızın pilinin bitmemiş olmasını sağlamanız mümkün. Ayrıca videonun oynamayı durdurması sayesinde, dizi bölümlerinde veya filmlerde kaldığınız yeri bulmanız da daha kolay olacaktır.
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