Netflix, Oyun Alanına Giriş Yapacağını Doğruladı. İşte Bizi Bekleyenler...

Birkaç gün önce Netflix'in eski EA ve Facebook yöneticisi Mike Verdu'yu oyun geliştirme başkan yardımcısı olarak transfer etmesin ile birlikte video oyun alanına girebileceği zaten ortaya çıkmıştı. Şimdi ise firma, bu söylentileri doğruladı ve bazı detayları açıkladı.
Netflix, hissedarlarına yazdığı bir mektupta, finansal marjlarının, üç aylık gelirlerinin ve popüler TV şovları ve filmlerinin izlenme rakamlarının önemli ayrıntılarını açıkladı. Mektupta yer alan özellikle ilginç birkaç kısım ise Netflix'in oyun geliştirme alanındaki girişimini doğrular nitelikte. Belgede yazana göre: "Ayrıca, etkileşim (örneğin, Black Mirror Bandersnatch) ve Stranger Things oyunlarımıza yönelik daha önceki çabalarımızı temel alarak oyunlara daha fazla genişlemenin ilk aşamalarındayız. Orijinal filmlere, animasyona ve senaryosuz TV'ye yaptığımız genişlemeye benzer şekilde, oyun oynamayı bizim için başka bir yeni içerik kategorisi olarak görüyoruz. Oyunlar, film ve dizilere benzer bir ek ücret ödemeden üyelerin Netflix aboneliğine dahil edilecek. Başlangıçta, öncelikle mobil cihazlar için oyunlara odaklanacağız. Sunduğumuz filmler ve TV dizileri konusunda her zamanki gibi heyecanlıyız ve mevcut tüm içerik kategorilerimizde artan bir yatırım ve büyüme podyumu bekliyoruz, ancak orijinal programlamaya geçişimizin neredeyse onuncu yılı olduğu için, üyelerimizin oyunlara nasıl değer verdiği hakkında daha fazla bilgi edinmenin zamanı olduğunu düşünüyoruz."
Black Mirror: Bandersnatch, seçimlerinizin sonucu etkilediği, kendi maceranızı seçeceğiniz bir yapımdı. Stranger Things: The Game ise, mobil cihazlarda oynanabilen ve geçmişin avuçiçi konsol oyunlarını anımsatan retro formatta stilize edilmiş yukarıdan aşağıya bir RPG macerası olarak karşımıza çıkmıştı.
Bu bize Netflix'in deneyebileceği bazı formatlar hakkında ipucu verse de, firmanın başlangıçta "mobil cihazlar için oyunlara" odaklanacağını söylediğini belirtmekte fayda var. Bazıları için bu haber hayal kırıklığı yaratacak olsa da, bu planların ilk girişimin başarısına bağlı olarak gelişip genişleyebileceğini unutmamak gerekiyor.
Oyunların Netflix aboneliğinize bağlı olacağını görmek de cesaret verici olabilir, yani oyunlar için ek bir ödeme yapmanıza gerek bulunmayacak. Ancak, önceki Android oyununun Netflix aboneliği gerektirmeyen ücretsiz bir teklif olmasından dolayı, bu içeriğin nasıl dağıtılacağı henüz bilinmiyor.
Firma, daha fazla mobil oyun yayınlamaya ne zaman başlayacağını açıklamadı, ancak daha önceki söylenti 2022'ye işaret ediyordu. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda daha fazlasını öğreneceğiz...
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