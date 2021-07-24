Netflix, Oyun Alanına Giriş Yapacağını Doğruladı. İşte Bizi Bekleyenler...

Netflix'in oyun alanına giriş yapacağı zaten bir süredir konuşulan söylentilerden biriydi. Ama şimdi Netflix, bu söylentiyi doğrulamış gibi görünüyor.

  • Levent Öztürk
Netflix, oyun konusunda ciddi düşünüyor

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