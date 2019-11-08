Netflix'te Oyun da Oynayabilecek miyiz?

Eğer CEO Reed Hastings'in yorumlarına bakılırsa, Netflix yakın zamanda oyun akış hizmetleri de sunan bir hizmet haline gelmeyecek. Hastings, New York Times'ın Dealbook konferansında yaptığı konuşmada, pek çok büyük şirketin oyun akışına gösterdiği ilgi artsa da, Netflix'in yakın zamanda bu akıma katılmayı planlamadığını söyledi.
Son zamanlarda büyük teknoloji firmalarından oyun akışı alanına ciddi bir yatırım artışı görmekteyiz ve 19 Kasım tarihinde yayımlanacak olan Google Stadia bunların sadece biri.
Google'ın sahibi olduğu Stadia, Xbox Games veya PlayStation Now gibi hizmetler gibi geniş bir oyun kütüphanesine tek bir üyelik ücreti ile erişim sağlamayacak; daha çok var olan oyun marketleri gibi "satın al ve senin olsun" yöntemi ile çalışacak. Stadia oyunların nasıl iletildiklerine yönelik (akış aracılığıyla) daha geniş bir akıma katılsa da, piyasayı çok fazla etkilemesi beklenmiyor.
Netflix'in zaten bir akış altyapısı olduğu düşünülürse, oyun alanına adım atması mantıksız görülmeyebilir. Ayrıca Netflix'in zaten var olan devasa bir üye tabanı da bulunuyor. Platform, Black Mirror: Bandersnatch filmi ve Bear Grylls: You Vs Wild gibi ürünler ile etkileşimli kurgu formları ile bazı denemeler yaptı ve bunların FMV oyunlarından çok farklı olmadıkları söylenebilir.
Netflix'in dikkatli olduğu sorunlardan biri kullanıcıların internet bağlantıları oluyor. Firma, yüksek hızlı bağlantı ihtiyacı duymadan içerikleri izleyebilmeleri için izleyicilerine düşük çözünürlüklü temel bir hizmet sunuyor ve hatta sadece-mobil akış planları ile küçük ekranlarda düşük çözünürlüklü içeriklere (kolay ve ucuz) bir erişim imkanı da sundu.
Oyunlar ise içeriğin gerçek zamanlı olarak çizilmesi ve oluşturulması sebebiyle TV içeriklerine göre çok daha büyük bir bant genişliği gerektiriyor. Bunu, bir filmi izlerken (örneğin Avengers) CGI grafiklerin (örneğin aynı film içerisindeki Hulk) tüm hareketlerinin saniye saniye siz izlerken oluşturulması gibi de düşünebilirsiniz. Buna bir de kontrol girdileri ve ekranda gördükleriniz arasındaki gecikmeyi eklediğinizde durum iyice zorlaşıyor.
Hastings, Fortnite gibi büyük oyunların çekiciliğini kabul ediyor ve daha önce söylediği gibi bu röportajda da "Fortnite'a HBO'dan daha fazla kaybediyoruz" cümlesini kuruyor.
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