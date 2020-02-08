Netflix'ten Pek Çok Kullanıcıyı Sevindirecek Yenilik!

Eğer Netflix kullanıyorsanız, ne seyredeceğinize karar vermek için gezinirken bir filmin ya da dizinin üzerinde uzunca bir süre durduğunuzda otomatik bir şekilde bir ön izlemenin başladığını mutlaka fark etmişsinizdir. Görünene göre bu, pek çok kişinin sevdiği bir özellik değil ve bu durum, akış hizmeti devinin sıradaki güncellemesi ile de doğrulanıyor.
Netflix'in son güncellemesi ile beraber ön izlemelerin otomatik gösterimlerini durdurmak mümkün olacak. Pek çok kullanıcının bu "özellikten" etkilenmemek için hizmet içerisinde gezinirken televizyonun sesini kapatmak veya ön izleme başlamadan hızlı bir şekilde bir sonraki seçeneğe ilerlemek gibi kendi yöntemleri bulunuyordu ancak artık bu tür uğraşlara gerek kalmayacak.
Ancak bu değişim otomatik bir şekilde gerçekleşmeyecek. Öncelikle ayarlara giderek bu seçeneği kapatmanız gerekecek ve buradan da, en azından bazı kişilerin otomatik ön izlemeleri faydalı buldukları tahmin edilebilir.
Tek yapmanız gereken Netflix'e internet üzerinden giriş yaparak "Profilleri Düzenle" seçeneğine tıklamanız, değişikliği yapacağınız profili seçmeniz (her profili ayrı ayrı kontrol edebiliyorsunuz) ve sonra da "tüm cihazlarda gezinti sırasında otomatik ön izlemeler" kutusundaki işareti kaldırmak.
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