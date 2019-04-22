Netflix Rastgele Oynat Butonunu Test Ediyor
Netflix, zengin platform içerikleri arasında bir seçim yapamayan kullanıcıları sevindirecek bir yeniliği test ediyor!
Muhtemelen Netflix üzerinde en sevdiğiniz programı defalarca izlediniz ve sevdiğiniz şovlardan birinden rastgele bir bölüm izlemek istiyorsunuz. Elbette bunun için elinizle manuel olarak "rastgele" bir bölüm seçebilirsiniz ancak bu çözüm çoğu kullanıcı için yeterli değil. Ancak şimdi, Netflix bu işi sizin için yapabilir. Şimdilik platformun Android uygulaması üzerinde test aşamasına giren bir özellik, Netflix anasayfasında kararsızlık içerisinde geçirdiğiniz dakikaları tarihe gömebilir.
Bir Netflix sözcüsü, yayıncılara gönderdiği bir e-postada "Kullanıcılarımızın Android mobil uygulamasında farklı TV dizilerinden rastgele bir bölüm oynatmasını sağlayan bir butonu test ediyoruz" cümleleri ile açıklamada bulundu. "Bu testler tipik olarak zaman ve bölgeye göre değişir ve kalıcı olmayabilir."
Android Police üyeleri, geçtiğimiz salı gününün başlarında teste konu olan özellik ile karşılaştı. Ekran görüntülerinden anlaşılabildiği kadarıyla özellik müzik uygulamalarındaki karıştırma fonksiyonuna benzer şekilde çalışacak gibi görünüyor. Uygulamada yer alan yeni karıştırma sembolü, kullanıcıların bir gösterinin popüler veya rastgele bir bölümünü oynatmasını sağlıyor.
Tabii ki, bu tüm gösteriler için geçerli değil - özellikle Ozark veya Stranger Things gibi senaryo akışı son derece önplanda olan gösteriler için rastgele oynatma işlevi bulunmuyor. Ancak özelliğin test aşamasını geçmesi durumunda Friends veya The Office'i bitirdikten sonra yeniden izlemek isteyenlerin uzun bir süredir beklediğini düşündüğümüz "rastgele oynat" özelliği uzun zaman sonra Netflix'te yerini alıyor olacak.
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