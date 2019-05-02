Netflix, Ses Kalitesini Artırdığını Duyurdu
Popüler hizmet Netflix, zaman zaman yetersiz kalan ses kalitesini "stüdyo kalitesine" yükseltti!
Netflix, "stüdyo kalitesinde" sesi izleyici kitlesine ulaştıracağını duyurdu. Bu değişiklikle birlikte ses kalitesi, 5.1 surround sesi destekleyen cihazlarda 640 kbps'ye, Dolby Atmos'ta ise 768 kbps'ye yükseliyor.
Bunun yanında ses kalitesi artık ağ koşullarına göre değişecek, aynı videoda olduğu gibi. Netflix'e göre "yüksek kalitede ses işlevi kayıpsız değil, ancak algısal olarak şeffaf". Daha anlaşılır biçimde açıklamak gerekirse Netflix, ses sıkıştırılmış da olsa, orijinaliyle arasındaki farkı algılamayacağınızı söylüyor. Netflix'in kendi testlerine göre Dolby Digital Plus'ta 640 kbps ve sonrasında ek kaliteyi algılamak mümkün olmuyor. Dolby Atmos'ta ise eşiğin 768 kbps olduğu belirtiliyor. Teorik olarak bundan yüksek bit oranları, cihazları sadece yavaşlatıyor. Elbette ses meraklıları bu değerlendirmelere katılmayabilir.
Değişikliklerin Duffer Kardeşler sayesinde yapıldığı anlaşılıyor. Netflix, ikiliyi Stranger Things 2'yi bir oturma odasında izlemeye davet ettiğinde ikilinin ses kalitesinden pek hoşnut kalmadığı belirtiliyor. Bunun üzerine Netflix, dizinin bit oranını artırmıştı ve benzer değişiklikleri diğer içeriklere de ulaştırmak için bir süredir çalışıyordu. Tabi Netflix, planladığı zamları haklı göstermek için çabalıyor da olabilir.
Eski bir Netflix cihazına sahipseniz, yüksek ses kalitesine ulaşamayabileceğinizi vurgulayalım.
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