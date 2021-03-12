Netflix Şifresini Paylaşanlara Kötü Haber: Netflix Düğmeye Bastı!

Netflix'in şifre paylaşımına karşı gevşek bir tutum sergilediği günler geride kalmak üzere olabilir. Streamable tarafından bildirildiğine göre şirket, ana hesap sahibiyle aynı evde olmadıklarını tespit ettiği bazı kişilere, kendi abonelik hesaplarını açmalarını isteyen bir bildirim göndermeye başladı.
Bildirimde, "Bu hesabın sahibiyle yaşamıyorsanız, izlemeye devam etmek için kendi hesabınıza ihtiyacınız var" ifadesi yer alıyor. Devamında ise Netflix, hesabın ana sahibine, e-posta veya kısa mesaj yoluyla bir kod gönderiyor ve bu kodun hesabı kullanan diğer kişi tarafından girilmesini istiyor.
Bilindiği gibi Netflix'in kullanım koşulları, tek bir abonelik üzerinden farklı sayıda kişinin hizmete giriş yapmasına izin veriyor. Ama bunun için, bu kişilerin aynı ev halkından olmasını şart koşuyor.
Netflix, bu durumu "daha güvenli bir hizmet sunmak için" şeklinde açıklıyor. Ama akış devinin, şifre paylaşımının önüne geçmek istediği de bir sır değil.
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