Netflix, The Witcher 2. sezon'dan ilk görselleri paylaştı! İşte detaylar

The Witcher 2. sezon heyecanla beklenirken, çekimlerden bir kare paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde Ciri karakterine hayat veren Freya Allan ve dublörü olduğu düşünülen kişi görülüyor.
Ciri'nin Yeni Kostümü Görüldü
Set fotoğraflarında Ciri'nin yeni kostümüne ait ilk görüntüler de yer alıyor. Karakterin bulunduğu yere baktığımızda, Ciri'nin eğitime başladıktan sonraki anlardan biri olduğu anlaşılıyor. 2. Sezonda yeni Witcher'in yetiştirilme sürecini izleyeceğimizi ve Ciri'nin eğitimlerini göreceğimizi biliyorduk.
Ciri'nin kostümüne baktığımızda, The Witcher 2. sezonda daha kısa kahverengi deri üst zırhı ve içine mavi bir gömlek giydiğini görüyoruz. Paylaşılan görüntüdeki ağaç dalları nedeniyle çok fazla ayrıntıyı anlayabilmek mümkün değil.
Netflix'ten Witcher Sezon 2 Açıklaması
Witcher'ın 2. sezonu için Netflix, "Çok satan fantastik kitap serisinden uyarlanan The Witcher, kader ve aileye dair epik bir hikayedir. Rivialı Geralt, yalnız bir canavar avcısı, insanların canavarlardan daha çarpık olduğu bir dünyada yerini bulmakta zorlanıyor. Ama kader onu güçlü bir sihirbaza, tehlikeli bir sırra sahip genç bir prensese doğru şiddetle savurduğunda, üçü gittikçe daha da dengesiz hale gelen Kıta'da yönlerini bulmayı öğrenmek zorundadır." ifadelerine yer verdi.
Netflix de The Witcher'ın 2. Sezonunda İlk Görselleri Paylaştı
Netflix, heyecanla beklenen The Witcher'ın ikinci sezonundan ilk görselleri paylaştı. Çekimleri İngiltere'de devam eden diziden yayınlanan görsellerde Henry Cavill'ın canlandırdığı Geralt of Rivia karakteri yer alıyor.
The Witcher 2. Sezon Oyuncu Kadrosuna Eklenen Yeni İsimler
Yeni sezonda seriye pek çok yeni karakterin geleceğini ve hikayenin genişleyeceğini öğrenmiştik. Ciri rolünde Freya Allan, Geralt rolünde Henry Cavill ve Yennefer rolünde de Anya Chalotra, aynı şekilde rollerine devam ediyorlar.
Bu kemik kadro dışında seriye dahil olacak yeni isimler ise şöyle;
- Coen rolünde Yasen Atour
- Vereena rolünde Agnes Bjorn
- Lambert rolünde Paul Bullion
- Nivellen rolünde Kristofer Hivju
- Eskel rolünde Thue Ersted Rasmussen
- Lydia rolünde Aisha Fabienne Ross
- Francesca rolünde Mecia Simson
- The Witcher 2. sezon kadro değişti
- The Witcher 2. sezon çekimleri başlıyor
- The Witcher serisine süper transfer
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın