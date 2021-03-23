Netflix, The Witcher 2. sezondan yeni görseller ve yeni oyuncular paylaştı!

The Witcher 2. sezon heyecanla beklenirken çekimler de hız kesmeden sürüyor. Oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimler açıklandı. Ayrıca öekimlerden paylaşılan karelerde Ciri'nin eğitim aldığı bölge ve yeni kıyafetleri dikkat çekti. Netflix de The Witcher 2. sezon'dan ilk görselleri paylaşmaya devam ediyor. İşte Witcher 2. sezon detayları...