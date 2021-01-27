Netflix'in Türkiye ofisi için yönetici arıyor! İşte aranan özellikler!

Netflix İstanbul'da ofis açacağını Aralık ayında duyurmuştu. Milyonlarca abonesi bulunan platform İstanbul ofisi için iş ilanı verdi. İlana göre Netflix İstanbul ofisine "Ofis Müdürü" aranıyor.
Netflix Türkiye'deki yatırımlarını hızlandırdı. İstanbul'daki ofisin 2021'in ikinci yarısında açılması bekleniyor.
Konu ile ilgili Netflix'in Kurucusu ve eş CEO'su Reed Hastings'ten gelen açıklamada Türkiye'nin zengin kültürü ve köklü hikaye anlatma geleneği ile kendileri için çok değerli bir ülke olduğunu belirtildi ve şu ifadelere yer verilmişti;
"Bu nedenle muhteşem bir şehir olan İstanbul'da ofis açacak olmak bizi gururlandırıyor. Türkiye'ye yönelik bağlılığımızı net bir şekilde ortaya koyan bu karar, dünyanın dört bir yanında keyifle izlenecek daha fazla Türk yapımı üretmemize katkı sağlayacak. Türkiye'deki 3 milyonu aşkın üyemize ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz"
NETFLİX İSTANBUL OFİSİ İÇİN YAYINLANAN İŞ İLANI
Netflix, Linkedin'den yayınladığı iş ilanında İstanbul ofisi için bir ofis müdürü aradığını duyurdu.
İlana göre ofis müdürü İstanbul ofisi yönetiminde kilit rol oynayacak. Yönetici, işyerinde kalitenin izlenmesi, sürdürülmesi ve gerekli koordinasyonların sağlanmasına kadar pek çok aşamada rol alacak.
NETFLİX İSTANBUL YÖNETİCİSİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER
Netflix'in İstanbul ofisini yönetecek adayda aranan bir takım özellikler şöyle:
- Benzer pozisyonda en az 5 yıl deneyimli olmak
- Başarılı iletişim becerisine sahip olmak, sosyal yönleri güçlü olmak
- Motivasyonu yüksek, çözüm üretme becerisine sahip
- Şirketin mevcut ihtiyaçlarına refleks gösterme yeteneği ve problem çözme becerisi, yerine karar verme yetisi
- Üst seviyede detayları görebilme yetisi ve ileri organizasyon yeteneği
- Yoğun tempolu ortamda çoklu göreve alışkın olma, ekip ihtiyaçlarını algılama ve tahmin etme, ihtiyaçlara yanıt verme becerisi
- Esnek çalışma şekline uyumluluk
- Gmail, Google Docs vb. yetkinlik
- Almanca ve İngilizce'de iyi sözlü ve yazılı iletişim seviyesi
- A+ kaliteye çıkaran detayları fark etme yeteneğİ
Netflix İstanbul yöneticisi ilanına buradan ulaşabilirsiniz.
Netflix açıkladı! İşte en çok izlenen 5 orijinal dizisi
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın