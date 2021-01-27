Netflix'in Türkiye ofisi için yönetici arıyor! İşte aranan özellikler!

Netflix, Türkiye ofisi için bir iş ilanı paylaştı. İstanbul'daki ofis için yönetici aradığını duyuran Netflix'in ilanında adayda yer alması beklenen özellikler de belirtildi. İşte Netflix İstanbul'un yöneticisi olacak kişide beklenen özellikler!