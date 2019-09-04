Netflix, Türkiye'den Çekiliyor mu?
RTÜK denetimine dahil olduktan sonra Türkiye'den çekileceği iddia edilen Netflix'ten beklenen açıklama nihayet geldi!
İnternetten yayın yapan hizmetlerin RTÜK denetimine dahil edilmesinin ardından, Netflix'in Türkiye'den çıkacağı da dahil olmak üzere, pek çok iddia ortaya atıldı. Yayın devinin lisans almak için başvuru yapıp yapmadığı bile kesin bir şekilde bilinmiyordu. Ama Netflix'in bugün yaptığı açıklama, akıllardaki pek çok soruya cevap veriyor. Açıklamada özetle şunlar söyleniyor:
"İnternet yayınlarına yönelik yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık. Bir yandan Türkiye'deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz; diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek."
Kısacası, Netflix'in Türkiye'den çekilmek gibi bir durumu söz konusu değil ve RTÜK'ün istediği lisans için başvuru yapılmış durumda.
Ancak halen cevabı bilinmeyen önemli bir soru daha var: "RTÜK denetimi, Netflix yayınlarını nasıl etkileyecek?" Şirket her ne kadar ebeveyn kontrollerini güçlendireceğini söylese de, bunun izleyiciye ne şekilde yansıyacağı gizemini koruyor. Televizyon yayınlarında gördüğümüz kısıtlama ve sansür uygulamaların Netflix yayınları için de uygulanması ihtimallerden biri. Ama şimdiden ne olacağını kesin bir biçimde kestirmek zor.
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