Netflix'İn Ünlü Afrika Pengueni Kolonisi, Arıların Saldırısıyla Yok Oldu!

Bir Netflix belgeseli sayesinde tanınan ve soyu tükenmekte olan türler arasında bulunan Afrika Penguenlerinin bir kolonisinin, arıların saldırısı sonrasında toplu olarak öldükleri bildirildi.