Netflix'İn Ünlü Afrika Pengueni Kolonisi, Arıların Saldırısıyla Yok Oldu!

Geçtiğimiz Cuma sabahı, Güney Afrika'daki yerliler şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştılar: Nesli tükenmekte olan Afrika penguenlerinin düzinelercesi, bir dizi ölü arıyla dolu bir kumsalda ölü olarak yatıyordu. Neredeyse şüphe duyulmamasına rağmen emin olmak için yapılan otopsi, arıların deniz kuşlarını soktuklarını ortaya çıkardı. Görünüşe göre koloni, bir kızgın arı sürüsü tarafından saldırıya uğramıştı.
Güney Afrika Ulusal Parkları (SANParks), 17 Eylül'de Cape Town yakınlarındaki Simon's Town'daki bir plajda 63 penguenin cesedinin bulunduğunu bildirdi. Penguenler, süper sevimli türlerin yok olmaya karşı savaşına bakan bir Netflix belgesel dizisi olan Penguin Town'da yer alan Boulders Afrika penguen kolonisinin üyeleriydi.
SANParks – Table Mountain Milli Parkı yaptığı açıklamada, "ön araştırmalar, penguenlerin bir Cape bal arısı sürüsü tarafından sokuldukları için öldüğünü gösteriyor" dedi.
Popülasyonun aldığı bu feci darbe, türün ihtiyaç duyduğu son şey. IUCN Kırmızı Listesi kapsamında yer alan Afrika Pengueni (Spheniscus demersus) nesli tükenmekte olarak kabul ediliyor ve son yıllarda büyük ölçüde aşırı avlanma ve iklim değişikliğinden kaynaklanan gıda kıtlığı nedeniyle hızlı bir nüfus düşüşü yaşadı.
Cesetler, penguenlerin otopsisini yapan ve test için biyolojik örnekler alan Güney Afrika Kıyı Kuşlarını Koruma Vakfı'na (SANCCOB) götürüldü. Belirgin bir yaralanma bulunmamakla birlikte, otopsi, tüm penguenlerde birden fazla arı sokması olduğunu ortaya çıkardı. Diğer olasılıkları elemek için hastalık ve toksikoloji testleri için biyolojik numuneler gönderildi.
Afrika penguenleri Güney Afrika, Namibya, Angola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gabon ve Mozambik'in kıyı bölgelerinde bulunuyor. Kesinlikle küçük olmalarına rağmen, bu tür bazen yüksek sesli, eşeğe benzer anırmaları nedeniyle eşek penguenleri olarak da tanınıyor. Daha da ilginç olan bir özellikleri ise iletişim kurmak için insanlarla benzer "konuşma" kalıpları kullanıyor olmaları.
2020 yılında bilim insanları, yakalanmış olan Afrika penguenlerinin gösteri şarkılarını incelediler ve onların en sık kullandıkları sesler için daha kısa sesler kullanarak ve daha karmaşık mesajlar için daha uzun seslendirmeler kullanarak iletişim kurduklarını keşfettiler. Bu davranış şekli, dünya çapında insan konuşmasında bulunan dil ilkelerine belirgin bir şekilde benzerlik gösteriyor.
Afrika penguenlerinin, yalnızca 60 santimetre boyları ve ortalama 2,2 ila 3,5 kilogram arasındaki ağırlıkları nedeniyle Cape bal arılarının birden fazla sokmasına karşı özellikle savunmasız olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte, vahşi bir hayvan popülasyonunun önemli bir bölümünü yok eden kitlesel sokma olaylarının oldukça sıra dışı olduğunu belirtmekte de fayda var.
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