Netflix Üyeliği Nasıl Silinir?
Netflix üyeliğinizi ortadan kaldırmak mı istiyorsunuz? İşte bunun için izlemeniz gereken yol.
Netflix hesabına sahip olmak için birçok neden var. Ne de olsa The Crown, The Good Place, Bojack Horseman, Black Mirror gibi dünyanın en iyi birçok dizi ve filmi bu platformda bulunuyor.
Ancak herhangi bir nedenden dolayı Netflix'i bırakmak, para biriktirmek ve zamanınızı başka şeylere ayırmak istiyorsanız, Netflix hesabınızı silmek isteyebilirsiniz. İşte Netflix'i iptal etmenin yolu.
Netflix'i Nasıl İptal Edebilirsiniz?
Önce Netflix uygulamasını açın veya web tarayıcınız üzerinde Netflix'i açın. Burada sayfanın sağ üst köşesindeki "Hesap" üzerine tıklayın.
"Üyelik ve Faturalama" bölümünde "Üyeliği iptal et" düğmesini göreceksiniz. Bu düğmeye tıklayın. Üyeliğinizi iptal etmenizi veya planınızı düşürmenizi sağlayan bir sayfa açılacak.
HD Standard veya 4K Premium planındaysanız, dilerseniz hesabınızı Standart Definition'a gerileterek biraz tasarruf edebilirsiniz. Hesabınızı tamamen iptal etmek için "İptal etmeyi bitir" düğmesine tıklayın. Üyeliğinizi iptal ettikten sonra, faturalama dönemi sona erene kadar hesabınıza ulaşabileceksiniz.
İptal ettiğiniz sırada bir Netflix hediye kartı veya promosyon bakiyeniz varsa, bakiye bitene kadar izlemeye devam edebilirsiniz. Bunlar bittiğinde iptal işlemi otomatik olarak devreye girecektir.
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