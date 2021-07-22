Netflix Uygulamasının Derinlerinden Sony ve PlayStation Çıktı!

Yakın tarihli bir veri madenciliği sonucunda Netflix uygulamasında, bazı PlayStation görüntülerinin ortaya çıkarıldığı ve şirketler arasında bir tür ortaklığın yolda olabileceğini önerdiği bildirildi. Veri madenciliğini yapan Steve Moser, Netflix'in iOS uygulamasının kodunda PlayStation ürünleriyle ilgili görüntüler bulduklarını iddia etti ve bulgularını Twitter'da paylaştı. Görüntüler, DualSense kontrol kollarını ve Ghost of Tsushima görsellerini, 'N Game' yazan bir logoyu ve bir köpekbalığı yüzgeci simgesini içeriyor.
Moser'ın iddiasına göre, "Köpekbalığı" Netflix'in oyun projesinin kod adı ve bu görüntülerin birlikte potansiyel olarak Sony ile "bir ortaklığın göstergesi olabilir". Ancak böyle bir ortaklığın nasıl bir şekil alabileceği henüz belli değil.
Moser'ın bulguları, Netflix'in gelecek yıl içinde kataloğuna oyunlar eklemek için TV ve filmin ötesine geçebileceğini ispatlar nitelikte. Netflix'in, bu atılımın bir parçası olarak eski EA ve Facebook yöneticisi Mike Verdu'yu oyun geliştirme başkan yardımcısı olarak işe aldığını belirten yakın tarihli bir Bloomberg haberi zaten ipuçlarını vermişti. Bloomberg'in söylediğine göre oyunlar, belgeseller ve stand-up gösterileri gibi kendi içerik türleri olarak görünecek.
Netflix'in oyunlara ilgi duyduğuna dair söylentiler bir süredir duyuluyor ve Mayıs ayında bir Netflix temsilcisi TechRadar'a şirketin "etkileşimli eğlence ile daha fazlasını yapmaktan heyecan duyduğunu" söylemişti.
Netflix ve Sony'nin zaten bu görüntülerle de ilgisi olabilecek bir ilişkisi olduğunu belirtmekte fayda var. Bu yılın başlarında Netflix ve Sony Pictures Entertainment, Sony'nin filmlerinin ABD'de 2022'den itibaren ilk kez yayınlanmaya hazır olduklarında yalnızca akış platformuna gelmesini sağlayacak bir anlaşma yaptı. Bu, yaklaşmakta olan Uncharted filmini de içeriyor ve potansiyel olarak Chad Stahelski'nin Ghost of Tsushima film uyarlamasını da içerebilir.
Bu bulgular ilginç olsa da, şu anda Netflix'in oyunla ilgili planları belirsizliğini koruyor, bu yüzden hâlâ tahminlerden oluştuğunu unutmamakta fayda var. Bloomberg'in haberi, Netflix'in "henüz bir oyun geliştirme stratejisine karar vermediğini" belirtiyor, bu yüzden bunun nereye gideceğini görmek için beklemek elimizdeki tek seçenek...
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