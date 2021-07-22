Netflix Uygulamasının Derinlerinden Sony ve PlayStation Çıktı!

Netflix iOS uygulamasının derinlerine gizlenmiş olduğu ortaya çıkartılan PlayStation ve Sony görüntüleri, akış devinin oyun planları hakkında ipuçları veriyor.

  • Levent Öztürk
Netflix Uygulamasından Sony ve PlayStation Çıktı!
Sony

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