Netflix, Üzecek Bir "Ultra" Üyeliği Test Ediyor!
Netflix'in test ettiği yeni üyelik planı "Ultra", gerçeğe dönüşürse mevcut Netflix kullanıcılarını üzebilir!
Netflix, şu anki üyelik seçeneklerinin hepsinden daha pahalı bir üyelik sunmaya hazırlanıyor olabilir. İtalyanca blog TuttoAndroid'in iddiasına göre bu bilgi, Netflix'in İtalyanca web sayfasında ortaya çıktı.
İtalyanca Netflix'de görünen yeni üyelik seçeneği, iddiaya göre Netflix tarafından da doğrulandı ancak yeni planın detayları henüz tam olarak bilinmiyor. Siteden alınan ekran görüntüleri, en az iki seçeneğin değerlendirildiğini gösteriyor. Bunlardan birinin ücreti, aylık 16,99 dolar. Üzücü olan ise bu yeni planın, diğer planların geriye gitmesine yol açacak gibi görünmesi. Böylece yeni Ultra planı, aylık 13,99 dolara sunulan Premium'a benzeyecek.
Netflix'in HDR içeriği sadece en pahalı plana dahil etme olasılığı da var. Ancak HDR içerik, şu an bazı cihazlara zaten sunuluyor. Diğer bir seçenek, Standart ve Premium'da aynı anda seyredebilme işlevini sırasıyla bir ve ikiye düşürmek olabilir. Yeni Ultra seçeneği ise aynı anda dört farklı cihazın izlemesine izin verebilir.
Tüm bunlar Netflix üyeleri için hayal kırıklığı gibi görünse de, şimdilik her şeyin bir testten ibaret olduğunu unutmamak gerek.
Zeynel A. Öztürk
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