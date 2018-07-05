Netflix, Üzecek Bir "Ultra" Üyeliği Test Ediyor!

Netflix'in test ettiği yeni üyelik planı "Ultra", gerçeğe dönüşürse mevcut Netflix kullanıcılarını üzebilir!

Netflix, Üzecek Bir "Ultra" Üyeliği Test Ediyor!

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