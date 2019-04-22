Netflix ve Beyoncé'den Dev Anlaşma
Netflix, servet dökmekten çekinmediği büyük anlaşmalarına bir yenisini daha eklemiş gibi görünüyor!
Beyoncé'un Coachella performansını konu alan belgeseli Homecoming, Netflix'te yayınlanmaya başlandığından beri büyük ilgi görüyor. Ama görünüşe göre Homecoming, Beyoncé için sadece bir başlangıç. Variety'nin haberine göre, Homecoming'i iki farklı yapım daha izleyecek ve bu iki yapımın adresi de Netflix olacak. Habere göre Netflix, 3 yapım için Beyoncé ile 60 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladı.
Vulture'da yayınlanan bir diğer haberde ise, Homecoming için ilk aşamada HBO'nun da devrede olduğu iddia ediliyor. Ancak Netflix'in 3 yapım için Beyoncé'ye küçük bir servet önermesi, HBO'nun geri adım atmasına neden olmuş.
Gelecek 2 yeni Beyoncé yapımının neler olacağı şimdilik belli değil. Kesin olan tek şey ise, Netflix'te başlayan Beyoncé fırtınasının, bir süre daha sona ermeyeceği...
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