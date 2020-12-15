Netflix yapay zeka sistemini nasıl kullanacak? Detaylar belli oldu

Dünya üzerinde ve ülkemizde birçok kullanıcı olan online dizi ve içerik platformu Netflix'te kullanıcıların bir içeriği bitirdikten sonra başka yapımlara yönlendirilmesi önemli. Burada yapay zekanın devreye girmesi hedefleniyor. Netflix yapay zeka sistemini nasıl kullanacak?

Netflix yapay zeka sistemini nasıl kullanacak? Detaylar belli oldu

Online dizi ve film platformu Netflix'in yüzlerce orijinal şovunu pazarlamada son derece kararlı görünüyor. Netflix hangi bölgelerde ne tür içeriklerin popüler olacağını açıklığa kavuşturan bir blog yazısı ile özetledi. Yapay zeka ile tüm bu sorunların üstesinden gelinmesi hedefleniyor.

NETFLİX'İN YAPAY ZEKA SİSTEMİNİN DETAYLARI

Engadget'in haberine göre yöntem, bir "kaynak görevden" öğrenilen parametrelerin bir "hedef görevin" performansını iyileştirdiği aktarım öğrenmesine dayanır. Bu durumda, kaynak görevleri basittir: Hangi başlıklar bir Netflix orijinaliyle karşılaştırılabilir ve hizmet ne tür bir izleyici bekleyebilir?

Tematik karşılaştırmalar için Netflix, yapay zekanın bir şovun meta verilerini, etiketlerini ve özetlerinin (Netflix dünyasındaki "yerleştirmeler") diğer başlıklara bağlantıları belirlemeye yardımcı olduğu bir "benzerlik haritası" oluşturur. Pazarlamacılar, örneğin bir çağın başlangıcı komedisini tanımlamaya yardımcı olacak programları ve filmleri bilirler.

Hedef kitle boyutlarıyla hizmet, belirli bir ülkedeki benzer çalışmaların hedef kitle boyutlarını karşılaştıran bir AI modeline sahiptir. Bir dramanın İspanya'da başarılı olma ihtimali varsa, Netflix yalnızca bölgedeki pazarlamayı artırmakla kalmaz, aynı zamanda dublajları ve altyazıları daha önce hazırlayabilir.

Sistemler kendi kendine denetlenir ve Netflix'in kendi bilgileriyle sınırlı olsalar çok daha geniş bir başlık yelpazesine erişmelerine izin verir.

AI, Netflix'in bir dizi orijinali pazarlamasını kolaylaştırır ve bazı şovların başarısına zarar verebilecek bazı öznelliği ortadan kaldırır.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dijital iş adamlarına şık ceketler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
18 Aralık 2020 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV ve akıllı bileklik fırsatı
17 Aralık 2020 A101 aktüel kataloğunda TV ve bluetooth kulaklık sürprizi
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
Günün En çok Okunanları
Samsung, Galaxy S21 Kutusuna Şarj Aleti Koyacak mı; Koymayacak mı?
Evden Çalışmanın Getirdiği Rahatlıkta Son Nokta: Çıplak Çalışmak!
Jailbreak Uygulama Mağazası Cydia, Apple'a Tekelcilik Davası Açtı
Yeni Bir Dokuzuncu Nesil Core İşlemci Alacaksanız, Elinizi Çabuk Tutun
ASUS, Yeni Tinker Board 2 Serisini Duyurdu

 

 