Netflix yapay zeka sistemini nasıl kullanacak? Detaylar belli oldu

Dünya üzerinde ve ülkemizde birçok kullanıcı olan online dizi ve içerik platformu Netflix'te kullanıcıların bir içeriği bitirdikten sonra başka yapımlara yönlendirilmesi önemli. Burada yapay zekanın devreye girmesi hedefleniyor. Netflix yapay zeka sistemini nasıl kullanacak?