Netflix'in Yeni Bir Rekortmeni Var: Queen's Gambir Artık 1 Numara Değil!

Bir Netflix rekoru daha, tabii ki Netflix'in açıklamasına göre, kırılmak üzere. Margaret Qualley'in oynadığı Maid, Netflix'in en çok izlenen mini serisi olarak The Queen's Gambit'i geçmek üzere. Bu açıklama, geçtiğimiz gün yayınlanan kazanç raporunda yer alıyor.
Maid, Stephanie Land'in "Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother's Will to Survive" adlı anı kitabına dayanan 10 bölümlük bir drama. Netflix'e göre Maid, yayınlandığı ilk 28 günde (1 Ekim'de yayına girdi) 67 milyon hesap tarafından izlenme yolunda ilerliyor. Şu anda Netflix'te en çok izlenen mini dizi rekorunu elinde tutan The Queen's Gambit, ilk dört haftasında 62 milyon hesap tarafından izlenmişti.
Netflix ayrıca La Casa De Papel 5. sezonunun 69 milyon hesap tarafından, Sex Education'ın 3. sezonunun ise 55 milyon hesap tarafından izlendiğini kaydetti.
Akış devi ayrıca, sansasyonel Güney Kore draması Squid Game'in ilk 28 gününde 142 milyon hesaba ulaştığını ve onu Netflix'in açık ara en çok izlenen orijinal yapımı yaptığını da açıkladı. Daha önceki 1 numara, 82 milyon hesaba ulaşan Bridgerton'dı...
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