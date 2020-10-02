Netflix'ten Yeni Bomba: Barbar Conan Netflix'e Geliyor!

Netflix, Arnold Schwarzenegger'in bir aksiyon süperyıldızı olarak kariyerini büyük bir sıçrayış ile başlatan Robert E. Howard'ın ünlü epik fantezi kahramanı Barbar Conan'ın (Conan the Barbarian) tüm haklarını satın aldı. Deadline'ın söylediğine göre Netflix, Conan evreninde "hem canlı çekim hem de animasyon TV ve film çalışmaları geliştirebilir" ancak canlı çekim bir dizi ile başlayacak.
1982 yılındaki Conan the Barbarian filminde ve 1984 yılındaki devam filmi Conan the Destroyer'da Arnold Schwarzenegger başrolü oynamaktaydı. Seri daha sonra 2011 yılında Jason Mamoa yıldızlığında Conan the Barbarian ile baştan başlatılmıştı ancak hem izlenme sayılarında hem de genel olarak Conan hayranlarının karşısında başarısızlığa uğradı.
Conan the Barbarian, Howard tarafından 20. yüzyılın erken dönemlerinde yazılan düzinelerce hikaye ile başlamıştı ve sonrasında geçen onlarca yıl içerisinde pek çok bilim kurgu ve fantezi yazarı karakterin kendi yorumlarını kullanarak 50'den fazla roman ve düzinelerde kısa Conan macerası hikayesi ortaya çıkardılar. Seride kullanılabilecek muazzam miktarda malzeme bulunuyor ancak herhangi bir dizinin muhtemelen Howard'ın ana hikayelerine sadık kalacağı tahmin edilebilir.
Bir başka kılıç ve büyü hikayesi olan Conan, Netflix'in bir diğer lisanslı ürünü olan canlı çekim seri The Witcher ile yakın bir doğrultuda ilerliyor. The Witcher serisi için de canlı çekim ön bölüm Blood Origin ve animasyon film Nightmare of the Wolf söz konusu. Eğer ilk Conan serisi de seyirciler tarafından beğenilirse, Netflix devasa boyutlardaki Conan hikayelerini kolaylıkla yan diziler ve filmlere dönüştürerek ciddi bir gelir elde edebilir.
Netflix, diziyi yönetecek isimler ve yazarlar için arayışa henüz başladı ve halen kimlerin oynayacağı belli değil. Orijinal filmin hayranları, Schwarzenegger'in en azından misafir olarak dizide görülmesini isteyeceklerinden eminiz. Ama başrolü muhtemelen çok daha genç bir aktörün oynayacağı da kesin.
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