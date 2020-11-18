Netflix'in yeni filmi 9 Kere Leyla'dan ilk fragman! İşte oyuncuları, konusu

Ezel Akay imzası taşıyan bir orijinal Netflix filmi olan 9 Kere Leyla'nın fragmanı yayınlandı. Film, 4 Aralık'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak. 9 Kere Leyla'nın oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. İşte oyuncu kadrosu ve konusu...