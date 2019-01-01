Netflix'e Apple'dan Abonelik Yok!
Netflix'e Apple cihazları üzerinden oturum açmaya çalışan kullanıcılar şaşkınlığa uğradı!
Bugünlerde Netflix'e iOS üzerinden yeni üyelik kaydı yapmak isteyen veya oturum açmak isteyen kullanıcılar, büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Kullanıcılar, Netflix hesaplarına Netflix'in resmi iOS uygulaması üzerinden giriş yapamadıklarını fark etti.
Dev sinema ve dizi platformu da bu durumu doğrulayarak VentureBeat kaynağına yaptığı açıklamada iTunes'un yeni üyelikler için ödeme metodu olarak desteklenmeyeceğini açıkladı.
Ağustos'ta Dünya'daki bazı pazarlar üzerinde yürütülmeye başlayan yeni uygulama, Kasım ayından itibaren küresel çapta yürütmeye alındı. Bu değişiklik sonrasında Netflix üyeliği için ödeme yapmak isteyen kullanıcılar bunu iOS cihazlarından değil, Netflix'in internet sayfası üzerinden yapabilecek. Bu uygulamaya platform için daha önce iTunes üzerinden ödeme yapmış olan ancak üyelik iptalinin üzerinden bir ay geçen kullanıcılar da dahil olacak.
VentureBeat'in raporuna göre Apple, tüm uygulama içi satın alımlardan %15-30 dolaylarında bir pay alıyor ve bu durum teknoloji devi ile dev platformlar arasında büyük bir anlaşmazlık sebebi olarak kendisini göstermeye başladı. Netflix ise duruma bulduğu bu çözüm sayesinde iOS platformunu kullanan tüm kullanıcılardan kazandığı gelirinden bir kayıp yaşamayacak.
iTunes'u pas geçmek, küçük çaplı geliştiriciler için ödeme güvenliği endişeleri gibi sebeplerle büyük sorunlara davetiye çıkarabiliyor ancak Netflix gibi dev bir platformun bu sebepten ötürü abone sayısının etkileneceğini düşünmüyoruz. Ne var ki dizi ve film devi, ne yaptığını biliyor ve tutarlı bir tavır sergiliyor. Platform, 2018'in başlarında da Google Play ile ödeme seçeneğini de kaldırmıştı.
Doğan Kürşat Aktaş
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