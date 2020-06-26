Netflix'e HOMEMADE Koleksiyonu Filmler Geliyor! İşte Yeni Filmlerin Tarihi!

Netflix, dünyanın her yanından ünlü sinemacıların çektiği kısa filmlerden oluşan HOMEMADE içerik koleksiyonunu duyurdu. Koleksiyonda, COVID-19 salgını nedeniyle evlerinde kalan sinemacıların karantina koşullarındaki deneyimlerini yansıtan duygu yüklü kısa filmler yer alacak. Yapımcılığını The Apartment Pictures (bir Fremantle grup şirketi) ile Fabula'nın üstlendiği HOMEMADE içerik koleksiyonunun amacı ise pandemi koşullarında sinemanın yaratıcı gücünü kutlamak.
Filmlerini sadece evlerindeki ekipmanları kullanarak çeken yönetmenlerin anlattığı hikayeler, günlük yaşam hakkında samimi paylaşımlardan çeşitli türlerde kısa kurgu öykülere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve karantina sürecinin farklı ülkelerde yaşamları nasıl etkilediğine mercek tutuyor.
The Apartment CEO'su Lorenzo Mieli ile Fabula CEO'su Juan de Dios Larraín ve yönetmen Pablo Larraín, dünyanın her yanından sinemacıları projeye katılmaya davet etti.
Kamera arkasında günümüzün farklı çizgilere sahip en başarılı sinemacılarından bazıları yer alıyor:
- Ladj Ly (Les Misérables) – kısa film Clichy Montfermeil'de (Fransa) çekildi
- Paolo Sorrentino (The Great Beauty, The New Pope) – kısa film Roma'da (İtalya) çekildi
- Rachel Morrison (Black Panther, Mudbound) – kısa film Los Angeles'ta (ABD) çekildi
- Pablo Larraín (El Club, Jackie) – kısa film Santiago'da (Şili) çekildi
- Rungano Nyoni (Kuuntele: Iam not a witch) – kısa film Lizbon'da (Portekiz) çekildi
- Natalia Beristáin (She does not want to sleep alone) – kısa film Mexico City'de (Meksika) çekildi
- Sebastian Schipper (Victoria, Roads) – kısa film Berlin'de (Almanya) çekildi
- Naomi Kawase (True Mothers, Sweet Bean) – kısa film Nara'da (Japonya) çekildi
- David Mackenzie (Hell or High Water, Outlaw King) – kısa film Glasgow'da (İskoçya) çekildi
- Maggie Gyllenhaal (The Kindergarten Teacher / The Honourable Woman) - kısa film Vermont'ta (ABD) çekildi
- Nadine Labaki ve Khaled Mouzanar (Caramel, Capernaum) – kısa film Beyrut'ta (Lübnan) çekildi
- Antonio Campos (The Devil All The Time) – kısa film Springs, New York'ta (ABD) çekildi
- Johnny Ma (Old Stone; To live to sing) – kısa film San Sebastian del Oeste, Jalisco'da (Meksika) çekildi
- Kristen Stewart (Clouds of Sils Maria / Come Swim) – kısa film Los Angeles'ta (ABD) çekildi
- Gurinder Chadha (Bend It Like Beckham; Blinded by the light) – kısa film Londra'da (İngiltere) çekildi
- Sebastián Lelio (Gloria Bell, A Fantastic Woman) - kısa film Santiago'da (Şili) çekildi
- Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night; The Bad Batch) - kısa film Los Angeles'ta (ABD) çekildi
The Apartment CEO'su Lorenzo Mieli: "Bu projeyle uluslararası kreatif topluluğa güçlü bir birlik ve dayanışma mesajı gönderiyoruz. Netflix'e ve tüm yönetmenlerimize bu çağrıya yanıt verdikleri ve böylesine karmaşık bir dönemde bile hepimizin heyecan verici, keşfedilmemiş yollarda ilerlemeyi deneyebileceğimizi gösterdikleri için teşekkür ediyorum."
Fabula CEO'su Juan de Dios Larraín: "Homemade, bir grup yönetmene farklı koşullar altında yaratıcılıklarını yeniden keşfetmeleri için bir çağrı oldu. Son derece demokratik bir proje çünkü mesele kaynaklarla değil, sinemanın zanaatkarlık yönüyle ilgili."
Yönetmen Pablo Larraín: "Hayranlık duyduğum kişilerle çalışmak için harika bir fırsat yakaladım. Kafalarımızın çok karışık olduğu bu benzersiz günlerde, Netflix ve muhteşem ekibi sayesinde çalışmaya devam edebilmek de olağanüstü bir şans oldu."
Netflix Orijinal Filmler Direktörü Teresa Moneo: "Başkalarının hikayelerini izlemek, yürekleri ve zihinleri açarak hepimizin daha bağlantılı olduğunu hissettirebilir. Bu nedenle, bu benzeri görülmemiş zamanlarda farklı çizgilerden sinemacıların oluşturduğu böyle inanılmaz bir toplulukla çalışmaktan ve kişisel hikayelerini dünyada çapındaki üyelerimize sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."
Netflix, 30 Haziran 2020'den itibaren içerik koleksiyonunu dünya çapında yayınlamaya başlayacak.
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