Netflix'in filmi tartışmalı bir başarı yakaladı...

Netflix'te yayınlanan "Bright", ilk üç günü içerisinde büyük bir başarı yakaladı!

Netflix'ten Bright ile büyük başarı...

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