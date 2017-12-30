Netflix'in filmi tartışmalı bir başarı yakaladı...
Netflix'te yayınlanan "Bright", ilk üç günü içerisinde büyük bir başarı yakaladı!
Görünene göre Netflix üzerinde Will Smith olmak oldukça avantajlı bir şey. Variety'nın sunduğu Nielsen tablolarına göre firmanın ilk çok satan filmi Bright, ABD'de ilk üç günü içerisinde 11 milyon izleyiciye ulaşmayı başardı. Karşılaştırma için belirtmek gerekirse Nielsen, aynı dönem içerisinde Stranger Things 2'yi 15.8 milyon kişinin izlediğini ve The Crown'ın ikinci sezon premieri üç milyon izleyici topladı.
Bright, eleştirmenler tarafından genel olarak beğenilmemiş gibi gözükse de, Netflix'in söylediğine göre bir devam filmi için şimdiden yeşil ışık yakılmış durumda. Ancak Netflix için filmin yarattığı heyecanın, filmin kalitesinden daha değerli olması söz konusu olabilir.
Ayrıca, bu sayıların direkt olarak Netflix'ten gelmiyor olması – firma herhangi bir izlenme istatistiği yayınlamamakta – tamamen doğru olmayabilecekleri anlamına da geliyor. Nielsen'in takip yöntemi mobil cihazları ve bilgisayarları içermiyor ve sadece insanların TV üzerinde izlediklerini takip ediyor. Ayrıca bu takip, sadece ABD bölgesi için sınırlı durumda. Ancak yine de Nielsen'in istatistikleri, Netflix'in sunduklarına insanların nasıl tepki verdiğini ölçmek için var olan en iyi yollardan biri.
Buradaki önemli nokta ise, Netflix'in izleyicilerin Bright'a iyi tepki vereceklerini muhtemelen yayınlanmadan önce biliyor olması. Bu da hızlı bir şekilde devam filmini duyurmasını açıklamakta. Ne yazık ki firma muhtemelen bu kararların arkasındaki ölçüyü hiçbir zaman açıklamayacak. Ancak Netflix'in önümüzdeki yıl orijinal film ve dizilere 8 milyar dolar harcamayı planladığı düşünülürse, firmanın birkaç büyük risk alacağı da tahmin edilebilir.
Levent Öztürk
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