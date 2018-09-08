Netflix'in Narcos hikayesi Meksika'da
Netflix'in Narcos hikayesi, Meksika'da devam edecek...
Netflix, üç sezonluk Narcos serisini takip eden yeni serisi Narcos: Mexico için bir fragman yayınladı. Narcos: Mexico ile beraber gösteri Kolombiya'nın dışına çıkarak ve Cali kartelinden uzaklaşarak, 1980'lerin başında Meksika'nın Guadalajara kartelinin yükselişine odaklanıyor. Kısa fragmanda, uyuşturucu, savaş ve imparatorluğun yükselişi gibi Narcos markasından beklediklerimizi görüyoruz.
Bunun yanı sıra iki yeni yıldız da gözüküyor. Diego Luna (Rogue One: A Star Wars Story, Y Tu Mamá También) kartel lideri Félix Gallardo ve Michael Peña (Ant-Man ve Wasp, End of Watch) DEA ajanı Kiki Camarena'yı oynayacak.
Narcos: Meksika prömiyeri 16 Kasım olarak açıklanmış durumda.
Levent Öztürk
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