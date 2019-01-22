Netflix'in raporundan rakamlar
Bu sefer Netflix'in çeyreklik raporunda dizilerin izlenme sayıları da açıklandı...
- Levent Öztürk
Netflix'in hedefleri her zaman mümkün olandan yüksek gözüküyor. Örneğin 2013 yılında Netflix'in CEO'su Reed Hasting, GQ'ya yaptığı bir açıklamada hedeflerinin "HBO biz (Netflix) olmadan daha hızlı bir şekilde HBO olmak" olduğunu söylemişti. Geçen yedi yıl içerisinde pek çok şey değişti. Bir zamanlar Netflix'e 25 milyon dolara mal olan Disney içeriği artık kullanılamaz durumda. Rekabet çok daha artmış durumda ve Netflix liderliğini sürdürse de, rakiplerinin çok daha fazla parayı çok daha hızlı harcayabilme yetenekleri bulunuyor.
Netflix 2018Q4 raporunda bazıları ilk defa olmak üzere bazı ilginç sayıları açıklamış durumda. Netflix'in söylediğine göre Dünya genelinde 139 milyon üyesi bulunuyor. Netflix üye sayısını daha önce de açıklamıştı ancak dizileri ve filmleri için izlenme sayılarını açıklamamıştı.
Sandra Bullock'un başrolünde yer aldığı Netflix orijinali Bird Box, yayımlanmasından itibaren 80 milyon evde izlenirken, orijinal dili İspanyolca olan Elite 20 milyon evde izlendi.
İzlenen ev sayısı, bir Netflix hesabındaki bir profilin bir filmin en az %70'ini veya bir dizinin bir bölümünün en az %70'ini izlemesi olarak tanımlanıyor.
Orijinal olarak Eylül ayın yayımlanan ve pek ilgi çekemeyen You ise Netflix'te ümit verici bir sonuca ulaştı ve firma, ilk dört hafta içerisinde 40 milyon evde izlendiğini tahmin ediyor. Henüz geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlayan ve benzer bir hedef kitleye sahip olan Sex Education için de benzer bir tahmin bulunuyor.
Netflix kendi dizilerini üretme yeteneğine ve buna bağlı olarak da bu dizileri Dünya genelinde yayınlama yeteneğine büyük bir önem veriyor. Firma yayınladığı raporda Elite'in oyuncularının yayın ardından sosyal medya profillerinde büyük bir popülerlik sıçraması yarattıklarını belirtiyor. Orijinal olarak Birleşik Krallık'ta BBC One'da yayınlanan ama ITV ve Netflix ortaklığı ile üretilmiş olan Bodyguard, ilk dört haftasında 23 milyon evde izlenmişti. Bu noktada Netflix'in diziyi sadece Birleşik Krallık ve İrlanda dışında yayınladığının ve bu iki ülkenin bu sayı içerisinde yer almadığının da belirtilmesinde fayda var. Firmanın ilk Türk yapımı orijinali Hakan: Muhafız, ve firmanın İtalya'dan ikinci orijinal yapımı Baby de 10 milyonar evde izlenmeyi başardılar.
Netflix'in bu sayıları ve tahminleri açıklaması iyi olsa da, açıklamayı tercih etmediği bazı sayılar bulunuyor. Örneğin Netflix, 139 milyon üyesi olduğunu söylese de ilk defa bu sayıyı bölgelere bölmüş değil.
Bütün bunların arasında Hasting, firmanın odağının Disney, Amazon, Youtube, HBO ve benzerleri ile rekabet olmadığını, asıl odaklarının "diğer aktivitelerden zaman kazanmak" olduğunu söylüyor. "Biz Fortnite ile HBO'dan daha fazla rekabet ediyoruz (ve kaybediyoruz" cümlesinin yer aldığı çeyreklik raporda, Disney'in yeni duyurulan yayım hizmetinden de bahsediliyor.
Disney'in çok iyi içeriğe sahip olduğunu ve birkaç yıl içerisinde belki günde 50 milyon saate büyümesinden heyecan duyacaklarını belirten CEO, önemli olanın bu sayının milyarlarca saat içerisinde olduğunun unutulmaması gerektiği olduğunu söylemekte. Çok geniş bir alanda rekabet ettiklerini ve sadece yeni bir sağlayıcının bu ortama katılmasının genel durumda önemli bir değişiklik yapmadığını da belirterek, bu yüzden genel olarak bir rakibe odaklanmadıklarını ve mümkün olan en iyi deneyimleri sunarak en fazla zamanı kazanmayı hedeflediklerini söylüyor.
Ayrıca Netflix, içerik konusunda orijinal dizilere odaklandığını da belirtiyor ve bu, Dünya genelinde yerel üreticiler ile ortak çalışmalar yapmayı da içeriyor.
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