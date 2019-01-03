Netflix'in Yeni Transferi Dramaya Yol Açtı!
Netflix'in CFO konumu için bulduğu isim, küçük çaplı bir şirket krizine sebep oldu
Aylar süren aramalar sonucunda Netflix, Baş Finans Sorumlusu David Wells'ten boşalan koltuk için doğru kişiyi buldu. Ancak bu durum, büyük bir şirket dramasına yol açmışa benziyor.
Reuters ve Wall Street Journal kaynaklı habere göre Netflix, Activision Blizzard Baş Finans Sorumlusu Spencer Neumann'ı kendi bünyesinde içinde olduğunuz ay içerisinde görevlendirmeye oldukça yakın ancak bu konuda oldukça büyük bir problem var: Neumann'ın Activision ile olan anlaşması henüz sona ermedi ve kendisinin eski patronu olmaya yakın olan Robert A. Kotick, bundan dolayı oldukça sinirli.
Activision'un 31 Aralık tarihli SEC dosyasında ortaya çıkan detaylar, oyun devi firmanın Neumann'ı "şirketin finansal durumundan veya prosedürlerinden bağımsız bir sebeple" çıkartma kararı aldığını ortaya çıkardı. Bundan daha spesifik bir açıklama yapmaya yanaşmayan Activision, yine de Neumann'ın 18 aylık bir anlaşma dönemi içerisinde bulunduğunu doğruluyor. Bir başka deyişle Activision, Neumann'ın Netflix ile anlaştığını öğrenerek kendisini firma bünyesinden çıkartma kararını halihazırda almış gibi görünüyor.
Netflix, birçok çalışanını daha önceden başka firmalar için çalıştıkları sırada işe alması ile biliniyor. Firmanın bu kötü şöhreti, ABC adına çalışan Channing Dungey'i kreatif bir pozisyonda işe alması ile bir kez daha akıllarda yer edinmişti.
Netflix'in Neumann ile birlikte bu finansal stratejisinde bir değişikliğe gidip gitmeyeceği ise henüz net değil. Wells döneminde Netflix, birçok orijinal yapıma milyar dolarlar seviyesinde yatırım yaparak diğer platformlardan farklı bir konumda olmayı ve lisanslı içeriklere olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyordu. Bu, Neumann'ın gelişiyle değişmek zorunda olan bir strateji değil, özellikle stratejinin Netflix'in Amazon, Hulu ve diğer servislerin nefesini ensesinde hissettiği bu zamanlarda Neumann'ın tek görevinin Netflix'in gidişatını seyrinde tutmak olacağı dahi söylenebilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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