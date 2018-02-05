Netflix'ten Cloverfield sürprizi!
Netflix'ten yılın ilk Cloverfield sürprizi geldi ama dev hizmetin sürprizleri bitmemiş olabilir...
Üretici JJ Abrams, izleyicileri şaşırtmayı oldukça seven bir isim ve özellikle Cloverfield serisi filmleri bu konuda büyük başarı gösteriyor. İlk Cloverfield filmi herhangi bir hayran etkinliği veya yayım öncesi bilgi olmadan, isimsiz bir trailer'ın ardından bir anda ortaya çıkmıştı ve bir süre sonra Gozilla-tarzı bir yaratık filmi olduğu ortaya çıkmıştı.
Yıllar sonra bilim-kurgu serisinin sıradaki filmi 10 Cloverfield Lane, sinema yayımından sadece iki ay önce duyurulmuştu ve bunun da büyük filmlerin yıllar öncesinden beklenti aşılamaya başladığı bu yıllarda hayranlar için rahatlatıcı bir değişiklik olduğu söylenebilirdi.
Bu sefer ise Abrams'ın üretim firması Bad Robot, tartışmalı olarak daha iyi bir seçeneği tercih ederek yeni Cloverfield filmi Netflix üzerinde hem duyurdu hem yayımladı.
En başta "Tanrı Parçacığı" (God Particle) olarak adlandırılan filmin adı The Cloverfield Paradox (Cloverfield Paradoksu) olarak değiştirildi ve şu anda Netflix üzerinde izlenebilir durumda.
Filmin konusu ise, bir uzay istasyonunda yanlış giden bir deneyi içermekte ve muhtemelen ilk filmin New York City'deki canavarı ile bir bağlantısı olduğu tahmin edilebilir.
Ayrıca bu filmin bu sene içerisinde sunulacak tek yeni Cloverfield filmi olmayacağı da söylenebilir. SlashFilm'in söylediğine göre İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen dördüncü Cloverfield filmi hazırlanmakta.
The Cloverfield Paradox filminin yönetmeni Julius Onah ve yıldızları Elizabeth Debicki, Daniel Brühl, Gugu Mbatha-Raw, Chris O'Down, Ziyi Zhang ve David Oyelowo olarak gözüküyor...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın