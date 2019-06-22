Netflix'ten İlginç Deneyler

Netflix'in birbirinden ilginç deneyleri, Hack Day kapsamında ortaya çıktı!

Oynat Netflix'ten İlginç Deneyler Netflix'in birbirinden ilginç deneyleri, Hack Day kapsamında ortaya çıktı!

Netflix'in yeni Hack Day deneylerinden biri olan Project Rumble Pak, video izlerken kilit noktalarda telefonunuzu titreştiriyor. Böylece her patlamayı ve yumruğu hissedebiliyorsunuz.

Bu efektleri elbette sadece mobil cihazlarda hissedebiliyorsunuz. Diğer projeler arasındaki The Voice of Netflix, sinir ağlarını kullanarak şovlardaki diyalogları topluyor ve bunlardan yeni cümleler türetiyor. Örneğin The Crown'daki karakterlerin aptalca bir şeyler söylemesini isterseniz, bunu yapabiliyorsunuz. TerraVision ise prodüktörlerin film çekecek yer bulmasına yardımcı oluyor. Bunun için bir fotoğraf seçmeniz gerekiyor. İşlev, bu fotoğraftakine en çok benzeyen eşleşmeleri bir fotoğraf kitaplığı içerisinde aratıp buluyor. Google'ın görsel aramasının aksine, arama sırasında sahnenin vektörel bir modeli oluşturuluyor ve arama, buna göre yapılıyor.

Diğer Hack Day'lerde olduğu gibi bu deneylerin Netflix'in bir parçası haline gelmesi beklenmiyor.

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