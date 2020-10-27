Netflix^ten, Mindhunter'ın 3. Sezonunu Bekleyenlere Büyük Şok

Netflix'in en iyi dizlerinden biri olarak görülen Mindhunter'dan, üçüncü sezonu bekleyen hayranlarına çok kötü bir haber geldi.

  • Levent Öztürk
Mindhunter'ın 3. sezonu gerçeğe dönüşmeyebilir
Netflix

Netflix'in en iyi dizilerinden biri olarak gösterilen Mindhunter, David Fincher'ın söylediğine göre "muhtemelen" üçüncü bir sezon ile geri dönmeyecek. Vulture tarafından Netflix'in'in gerçek suç dramasının kendisine göre bitmiş olup olmadığı sorulduğunda Fincher, "muhtemelen öyle olduğunu düşünüyorum" dedi. Bu düşüncenin sebebi ise oldukça açık: Masraflarla izlenme sayılarının oranı ve Fincher'ın üretime devam etmek için üstlenmek zorunda kaldığı güçlükler.

Bu açıklama, dizi aktörleri Holt McCallany, Jonathan Groff ve Anna Torv'un sözleşmelerinin sonlandırılması ile beraber daha önce Mindhunter'ın üçüncü sezonunun "kalıcı beklemede" olduğunun bildirilmesini takiben geliyor. O zamandan beri ilk defa biri Fincher'a Mindhunter'ın geleceğini sormuş oluyor. Fincher şu anda Netflix için ilk filmi olan Mank'in promosyonu ile ilgileniyor.

Fincher'ın Vulture'a söylediğine göre Mindhunter, izlenme oranına göre pahalı bir diziydi: "Mank'i bitirme ve sonra nasıl hissedeceğim hakkında konuştuk ama açıkçası ikinci sezonu yaptığımdan daha aza [daha ucuza] yapabileceğimizi sanmıyorum. Ve belirli bir noktada, dolarların gözlere eşit olması gerektiği hakkında gerçekçi olmak lazım."

Ayrıca tek sorun bütçe ve izlenme oranı gibi de gözükmüyor. Fincher'ın diziyi tamamlamak için her hafta 90 saat çalışması da gerekiyordu. Fincher, ikinci sezon için senaryoların alınmaya başlamasının ardından yazılanları okuduğunu ve hiçbirini sevmediğine karar verdiğini, bu yüzden de yazılan senaryolardan vazgeçerek baştan başladıklarını söylüyor. Daha önce beraber çalıştığı bir yardımcı yönetmen olan Courtenay Miles'ı kadroya dahil ettiğini ve Miles'ın ortak yapımcı olduğunu söyleyen Fincher, bütün bu sürecin 90 saat çalışılması gereken haftalar anlamına geldiğini ve çok yorucu olduğunu belirtiyor: "Bittiğinde oldukça tükenmiştim ve 'şu anda üçüncü sezona başlayabileceğimden emin değilim' dedim."

Ayrıca Vulture, bir Netflix sözcüsünün de dizinin geleceği hakkında "belki beş yıl içerisinde" dediğini belirtiyor.

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