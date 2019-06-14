Netflix'ten Russian Doll Hayranlarına Müjde!
Netflix'ten, ilk sezonunda övgülerle karşılanan Russian Doll serisinin hayranlarına büyük müjde!
- Barış Terun
Netflix, birbiri ardına çarpıcı kararlar almaya devam ediyor. Russian Doll ilk sezonu itibariyle 8 bölümden oluşmuştu ve ciddi bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Russian Doll'un ilk sezonunda Nadia Vulvokov büyük bir rol üstlendi. Nadia, 36.yaşından itibaren öldüğü anda yeniden doğan bir figüre evrildi. Kısacası karakterimiz, belli bir zaman içerisinde sıkıştı ve defalarca kez, öldüğü ana dönerek yeniden doğdu.
Şu andan sonraki ifadelerimiz, ciddi anlamda spoiler içeriyor. Nadia, birinci sezonun sonunda sayısız kez iç şeytanlarıyla mücadele etti ve karanlık bir zaman döngüsüne hapsoldu.
Yapımcılar ise bu konuda soğuk kanlı davrandı ve Nadia başta olmak üzere pek çok karakterin yeniden şekillendirileceğini vurguladılar. Stüdyo yetkilileri; Russian Doll'un ikinci sezonu kesinlik kazandı. Daha da iyisi, serinin en az üç sezondan oluşacağı da doğrulamış durumda. Kısacası söz konusu "Zaman Döngüsü"nün nasıl ve neden ortaya çıktığı konusundaki tüm soruların cevapları, önümüzdeki 2 sezonda cevap bulacak.
Fantastik-komedi serisinde Greta Lee, Yul Vazq Greta Lee, Yul Vazquez, Charlie Barnett ve Elizabeth Ashley gibi isimler yer alırken; dizinin yönetmenlik koltuğunda Natasha Lyonne, Amy Poehler ve Leslye Headland üçlüsü oturuyor.
Russian Doll isimli seri, eleştirmenlerden de tam not aldı. Bahsi geçen yapım Rotten Tomatoes'den 85/100, Metacritic'ten ise 89/100 puanlarına layık görülerek, yanına yaklaşılması zor bir başarıya imza attı.
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