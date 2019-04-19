Netflix'ten Witcher Müjdesi Geldi!
Netflix'in 2020 yılında yayınlamasını beklediğimiz yeni serisi için büyük bir müjde geldi!
Netflix'in merakla beklenen yeni dizisi Witcher'ın 2020 yılında yayına girmesi bekleniyordu. Ancak Netflix cephesinden gelen haber, bu tarihin doğru olmadığını söylüyor.
Netflix'ten Ted Sarandso'nun yatırımcılara yaptığı açıklamaya göre seri, 2019 yılı bitmeden yayınlanacak. Bu müjdenin, Witcher hayranlarını fazlasıyla sevindireceği kesin.
Her ne kadar pek çoğumuz Witcher ismini video oyunu ile duymuş olsak da, aslında oyunun da temelini oluşturan bir kitap var. Polonyalı yazar Andrzej Sapowski'nin kitabı, Netflix'in Witcher serisinin de hikayesini oluşturacak. Hatta Sapowski, serinin yapımında danışman olarak görev üstlenecek.
Witcher'ın başrollerini Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra ve Anna Shaffer üstleniyor.
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