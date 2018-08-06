Netmarble oyunlarına yapay zeka geliyor
Oyun dünyasının büyük oyuncularından Netmarble'ın Genel Müdürü Barış Özistek ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik.
Güney Kore oyun pazarının lideri Netmarble'ın yeni hedefi küresel oyun pazarında da liderliği ele almak. Bu hedefe ulaşmak için çok radikal adımlar atan ve oyunlarda yapay zeka ile fark yaratarak büyümeyi hedefleyen firmanın Genel Müdürü Barış Özistek ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. İşte Netmarble'ın kısa hikayesi ve gelecek hedefleri.
Özel röportaj: Barış Özistek
Oyunlarda yapay zeka kullanımı artıyor mu?
Oyunlardaki gerçeklik algısı artmaya ve oyuncular daha zorlu, daha rekabetçi senaryolar talep etmeye başladığından bu yana yapay zeka oyunlarda önemli bir yer tutuyor. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi teknolojilerin de oyun dünyasında popülerliğini artırmasıyla yapay zekanın yükselişi kaçınılmaz oldu.
Netmarble Games olarak, 2014'ten beri, büyük veri analizi ile yapay zekayı birlikte kullanarak kullanıcı deneyimini kişiselleştiren "Columbus" adlı bir hizmet motorunu geliştirmekteyiz. "Columbus"un marifetlerini yakın zamanda oyunlarımızda görebileceğimizi söyleyebilirim.
Yapay zeka oyunları "kişiselleştirilmiş" içerik oluşturmak için farklı kullanıcılara farklı şekilde cevap verebilecek. Netmarble olarak da önümüzdeki dönemde, yapay zeka alanında daha fazla kişiyi işe almayı ve bu teknolojiye daha fazla yatırım yapmayı planlıyoruz.
2018 yılında çıkacak yeni oyunlarınız neler?
Mayıs ayında, fantezi Orta Çağ dünyası atmosferinde geçen, gerçek zamanlı MMO Strateji oyunumuz Iron Throne çıktı. Bu oyun, mobil cihazlarda daha önce hiç görülmemiş bir deneyim sunuyor ve temel MMO strateji oyunu dinamiklerini, derin RPG öğeleri ve sınıfındaki en iyi 3D görseller ile bir araya getiriyor.
2018'in üçüncü çeyreğinde ise Phantomgate adlı yeni bir macera RPG oyununu çıkarmayı planlıyoruz. Buradan Chip Online takipçilerine müjdeyi verebilirim. Phantomgate, Kuzey mitolojisinden esinlenilmiş bir dünyada yer alan etkileyici bir hikâye ile sıra tabanlı RPG, side-strolling ve bulmacalarla dolu bir maceranın birleşimi. Oyuncuları, 300'den fazla karakterin yer aldığı, heyecan verici ve sürükleyici bir oyunun beklediğini söyleyebilirim.
Türkiye'de mobil oyun pazarı nasıl büyüyor? Gelecek ile ilgili nasıl büyüme ön görülüyor?
Son yıllarda oyun şirketlerinin yatırım yaptığı en büyük alan mobil oyunlar oldu. Dünyada yaklaşık 110 milyar dolar olan oyun pazarında, mobil oyunlar 46 milyar dolarlık dilimi oluşturuyor. Bu yıl sonunda ise gelirlerin 140 milyar dolara ulaşaşacağı, mobil oyun pazarının ise 70 milyar dolar üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Yani ilk defa oyun pazarının gelirlerinin yarısından fazlası mobil oyundan gelmiş olacak. Türkiye'de ise toplam 775 milyon doları bulan dijital oyunlar sektörünün, 330 milyon dolardan fazlasını mobil oyunlar karşılıyor.
Türkiye'de akıllı telefonu ve tableti olmayan ev-hane sayısı giderek azalıyor. Mobil cihazlar sayesinde oyuncular istedikleri her yerde oyun oynayabiliyor. Mobil oyun sayesinde artık yaş ve farklı demografik özellikler gözetilmeksizin tüm toplumun oyun oynadığına şahit olmaya başladık. Bugün Türkiye'de 30 milyonu aşkın kişi oyun oynuyor.
Netmarble mobil oyun dünyasının yaşayacağı bu gelişimi yıllar öncesinde görmüş ve mobil oyun alanına tüm rakiplerinden önce yatırım yapmaya başlamıştır. Bu sayede dünyanın en popüler mobil oyunlarını geliştirmiş bir oyun şirketi olma özelliğine sahip olmuştur. Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Seven Knights gibi oyunları dünyada milyonlarca oyuncu oynuyor.
Önümüzdeki yıllarda mobil oyunun hızla büyüyeceğini, PC ve konsol gibi diğer alanların ise küçüleceğini beklememiz bir sürpriz olmaz. Mekan ve zaman bağımsız oyun deneyiminin kalite ve içerik zenginliği olarak da üst düzeye çıkması ile birlikte mobil oyunlar tüm dünyayı domine etmeye çoktan başladı bile.
2018 yılı sonunda Netmarble küresel ölçekte nasıl bir şirket haline gelecek?
Güney Kore oyun pazarının lideri Netmarble'ın temel stratejisi küresel oyun pazarında da liderliği ele almak. 2017 yılında küresel mobil oyun şirketleri gelir sıralamasında 3'üncü sırada yer alarak müthiş bir ivme yakalamış durumdayız.
Sürekli büyüyen ve gelirini sürekli artıran bir şirket konumundayız ve gelirlerimizin yarısından fazlasını küresel pazarlardan sağlanıyor.
Küresel pazarı kapsayan oyunlara ek olarak sadece belli pazarlara yönelik çok daha yerel içeriklere sahip oyunlar geliştiriyor ya da farklı iş ortaklarımızın geliştirdiği oyunları yayınlıyoruz.
Ayrıca halka arz yoluyla elde ettiğimiz fonlara kullanarak, küresel pazarda daha fazla birleşme ve satın alma yapmayı planlıyoruz. Daha önce "Jam City" ve "Kabam"la yaptığımız gibi Netmarble ile sinerji yaratabilecek geliştiriciler arıyoruz.
2018 yılı küresel ciro tahmini kaç milyar dolar olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor?
Netmarble Games, 2017 yılında 2 milyar ABD Dolarının üzerinde gelir elde etti. 2018'de ise hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza inanıyorum.
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