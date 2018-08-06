Netmarble oyunlarına yapay zeka geliyor

Oyun dünyasının büyük oyuncularından Netmarble'ın Genel Müdürü Barış Özistek ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Netmarble oyunlarına yapay zeka geliyor

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