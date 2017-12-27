New Jersey'de Sokaklar Trafiğe Kapatılıyor!
Navigasyon uygulamalarından bunalan New Jersey, çareyi sokakları trafiğe kapatmakta bulmuş.
Navigasyon uygulamaları yalnızca gideceğiniz hedefe ulaşımda size rehberlik etmiyor, aynı zamanda özellikle trafiği yoğun şehirlerde sürücülere büyük zaman kazandırıyor. Gidilen istikamette herhangi bir trafik sıkışıklığı olduğunda, farklı güzergahlar önererek kısayolları kullandıran navigasyon uygulamaları, özellikle İstanbul gibi trafik probleminin her daim yaşandığı büyük kentler için adeta bir nimet. Fakat bundan bunalanlar da yok değil. Leonia yaşayan kasabası sakinleri gibi...
New Jersey'de yer alan Leonia kasabasının, navigasyon uygulamalarıyla başı belada. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde, trafik sıkışıklığından kaçmak isteyen sürücülerin ara sokakları, normalde pek araç geçmeyen yolları mesken tutmalarından bunalan halk, çareyi ilçe belediye başkanlığına şikayette bulmuş. Çözüm de çok gecikmemiş.
Alınan karar neticesinde, artık trafiğin yoğun olduğu saatlerde Leonia kentinin sokakları trafiğe kapacak. Sabah 6:00 – 10:00 ile akşam 16:00 – 21:00 saatleri arasında Leonia'dan navigasyon uygulaması vasıtasıyla geçmek isteyenlere geçiş izni verilmeyecek olan bu karar, 22 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Bu kararın nasıl işleyeceği şimdilik büyük merak konusu. Ancak iyi bir şekilde uygulanırsa, Leonia kasabası sakinleri eski, huzurlu günlerine geri kavuşacak gibi görünüyor.
Ercan Uğurlu
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