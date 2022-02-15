NFT çılgınlığına Türk Tatlısı Dokunuşu: Künefe de NFT Oldu!

Jack Dorsey'in tweet'inden internetin kaynak kodlarına, bir gazete makalesinden viral videolara her gün adından söz ettiren sıra dışı NFT projelerine bir yenisi eklendi. Bir Türk tatlı restoranı künefe, baklava ve dolama gibi tatlıların NFT versiyonlarını üretti.