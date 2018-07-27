Nihayet Mars'ta Su Bulundu!
Mars'ta su bulunduğu 30 yıl önce tahmin edilmişti ve nihayet kırmızı gezegende suyun kanıtı bulundu!
Güneş sistemimizin kırmızı gezegeni Mars'ın sıvı halinda suya ev sahipliği yaptığı uzun yıllardır tahmin ediliyordu. Bilim insanları uzun çabaların ardından Mars yüzeyinin altında sıvı halinde su bulmayı başardı. Science sitesinde yayınlanan makaleye göre Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (MARSIS) aracı ile yapılan yeraltı taramalar sonucunda Mars topraklarının derinliklerinde akar su bulundu.
200 kilometre genişliğinde bir alan 2012 ile 2015 tarihleri arasında MARSIS tarafından tarandı. Düşük frekanslı radar dalgalarının geri sekmesiyle elde edilen veriler, Mars'ın kırmızı yüzeyinin altında gizlediği sırları ortaya çıkardı. Yüzey 1.5 kilometreye kadar toz ve topraktan oluşuyor. Radar daha derine indikçe yansımanın arttığını gören bilim insanları, buldukları devasa yeraltı katmanının sıvı halinde bulunan tuzlu su olduğu sonucuna vardı. MARSIS projesinin baş araştırmacısı Roberto Orosei, Mars'tan elde ettikleri verinin, dünyada bulunan yeraltı suları ile aynı verileri sunduğunu açıkladı.
Suyun sıvı halinde olması bilim insanlarına göre hayatın oluşabilmesi için çok önemli bir altyapı oluşturuyor. Şimdiye dek Mars'ın herhangi bir çeşit hayata elverişli olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu, ancak bu yeni keşif, Mars'ın göründüğünden çok daha fazla sır sakladığını ortaya çıkardı.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın