Nike'dan ayakkabılarının ön-gösterim videosu

Nike, yeni kendini bağlayan ayakkabıları için bir ön gösterim videosu yayınladı

  • Levent Öztürk
Nike'dan ön gösterim videosu

Nike, bu hafta kendini bağlayan basketbol ayakkabılarından önce heyecanı arttırmak için büyük bir ön-gösterim videosu yayınladı. Her ne kadar ayakkabıların tam olarak nasıl göründüklerini göremesek de, çeşitli NBA sporcularının ayakkabıları denedikleri videoda görünene göre ayakkabıların bağlarını akıllı telefonunuz ile kontrol edebileceksiniz. Bu, 2016 yılında sunulan kablosuz bağlantıya sahip olmayan ve fiziksel düğmeler ile çalışan HyperAdapt 1.0'a göre büyük bir değişiklik olarak görülebilir.

Bir diğer büyük fark ise, yeni kendini bağlayan ayakkabıların sadece 350$ fiyatına, orijinal HyperAdapt'lerin 720$ fiyatına göre çok daha ucuza sunulacak olması. Şu anda daha fazla bilgimiz olmasa da, basketbol "oyununun geleceği" hakkında çok daha fazla bilgiyi bugün öğreneceğiz.

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