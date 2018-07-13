Nikon, 1 serisini artık üretmeyecek!

Nikon, yaptığı açıklamada artık 1 serisi cihazları üretmeyeceğini doğruladı.

Nikon, 1 serisini artık üretmeyecek!

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