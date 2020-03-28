Nine Inch Nails'in 2 Yeni Albümü, Herkese Bedava

Corona Virüsü salgını nedeniyle kendini izole eden ünlü müzik grubu Nine Inch Nails, bu sürede iki albümünü tamamladı ve tamamen ücretsiz olarak hayranlarına sundu. İşte bu albümlere ulaşmanın yolu.

Nine Inch Nails'ten İki Ücretsiz Albüm

Evde otururken veya çalışırken dinleyecek yeni müzikler arıyorsanız, Nine Inch Nails'in Spotify'da yayınladığı iki yeni albüme göz atabilirsiniz. Nine Inch Nails, iki senedir grup olarak albüm yayınlamamıştı.

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Grubun vokalisti Trent Reznor, yeni albümün tanıtımını bir tweet ile yaptı. Grup, Ghosts V: Together ve Ghosts VI: Locusts albümlerinin Corona virüs nedeniyle kişisel karantina şartlarında tamamlandığını söylüyor. Trent Reznor ve Atticus Ross, paylaşımlarında şunları söylediler:

"Her birimiz kendisini, kendi başına kalmayı seven antisosyal olarak tanımlasa da, yaşanan bu durum birlikte olmaya olan ihtiyacı ve bunun gücünü hatırlamamızı sağladı."

"Müzik - ister dinleyin, ister düşünün veya oluşturun - her zaman, iyi veya kötü her şeyden geçmemize yardımcı olan şey idi."

"Bunu göz önünde bulundurarak, geceleri çalışmaya ve aklımızı yerinde tutabilmek için yeni Ghosts kayıtlarını tamamlamaya karar verdik."

İkili, Ghosts V: Together'ın "her şeyin geçecek gibi görünmeye başladığında" dinlenmesi gerektiğini söylüyor. Reznor ve Ross'un albüm hakkında söylediklerine göre albümleri dinlemeye Ghosts V: Together'dan başlamanızda fayda var.

Her iki albümü de, buraya tıklayarak, ücretsiz olarak indirebilirsiniz...

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