Nine Inch Nails'in 2 Yeni Albümü, Herkese Bedava

Corona Virüsü salgını nedeniyle kendini izole eden ünlü müzik grubu Nine Inch Nails, bu sürede iki albümünü tamamladı ve tamamen ücretsiz olarak hayranlarına sundu. İşte bu albümlere ulaşmanın yolu.