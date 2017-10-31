Nintendo, çeyreklik raporunda Switch'i anlattı...
Nintendo, yeni yayınladığı satış raporunda Switch'ten bahsetti
Nintendo, geçtiğimiz çeyrek boyunca 2.93 milyon adet Switch daha sattığını duyurdu ve bu da toplamda neredeyse 8 milyon ünite satılmış olması anlamına geliyor. Oldukça güçlü olan bu çeyreğin ardından firma, daha önceki 10 milyon hedefini yükselterek Switch'in birinci yaşına kadar 14 milyon ünite satmış olmayı hedefliyor. Ayrıca tam yıl için de tahminini 6.59 milyar dolardan 8.44 milyar dolara yükseltmiş durumda. Eğer Nintendo bu hedefine ulaşırsa, bunun anlamı Switch'in, sadece bir yıl içerisinde öncüsü olan Wii U'yu geçeceği olacak. Eski konsol, beş yıllık ömrü boyunca sadece 13.56 milyon satış yapabilmişti ve oyun üreticilerinin de favorisi olduğunu söylemek pek mümkün değildi.
Nintendo çeyrek için 209 milyon dolar kâr bildirdi ve geliri 1.93 milyar dolara ulaşmaktaydı. Firma, yılın son yarısında 22 milyon oyun satmayı başardı ve bu sayıya, kısa süre önce yayımlanan ve konsol satışına tek başına katkıda bulanacağı neredeyse kesin olan "Super Mario Odyssey" dahil değil.
Bir Reuters haberine göre firma artık tüketici talebine karşılık vermeye çalışmakta ancak hâlâ mağazalardan bir Switch satın almak çok kolay olmayabiliyor. Nintendo Başkanı Tatsumi Kimishima'nın söylediğine göre "tüketicilerin perakende mağazalarında konsol satın almalarının zorluğundan dolayı" Switch üretimi "müşterilerin yoğun talebini karşılamak için" arttırılmış durumda.
Her ne kadar Nintendo mobil satışlarını açıklamamış olsa da, geçtiğimiz yıla göre %420 gelir artışı bildirmiş durumda ve Super Mario Run ile Fire Emblem Heroes bu alanda liderlik etmekte. Görünene göre firma, birkaç gelir kaynağı bulmuş durumda. Oyun içi satışlar firmaya oldukça destek olmakta gibi gözükmekteler. Animal Crossing, firmanın bir sonraki akıllı telefon oyunu olacak ve dijital kamp alanınıza yardımcı olmak için oyun içi satın alımlara sahip olacak.
Levent Öztürk
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