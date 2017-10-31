Nintendo, çeyreklik raporunda Switch'i anlattı...

Nintendo, yeni yayınladığı satış raporunda Switch'ten bahsetti

Nintendo Switch beklentilerini arttırdı...

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