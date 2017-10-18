Nintendo-Sony, yıllar sonra bir araya geliyor!
Sony, yıllar sonra ilk defa Nintendo ile bu iş için beraber çalışacak!
Video oyun tarihi hakkında bilgili kişiler, orijinal PlayStation konsolunun ortaya çıkmasını sağlayan, başarısız olmuş Nintendo ve Sony ortaklığından bahsedebilirler. Üretime geçilmeden terk edilen Nintendo PlayStation projesi, iki firma arasındaki ilişkinin en az yirmi yıl boyunca bozuk kalmasına sebep olmuştu.
Ancak şimdi, Nintendo PlayStation projesinin 26 yıl sonrasında Sony, resmi bir şekilde Nintendo Switch için oyun üretmeye başlıyor.
Yeni hikaye, Sony'nin devasa müzik bölümü Sony Music Entertainment'a bağlı yeni bir video oyun yayımlama kolu ile başlıyor. Bu yeni yayımlama kolu UNTIES olarak adlandırılmakta ve amacı, eşsiz, genellikle dikkat çekmeyen indie oyunları daha geniş kitlelere sunmak.
Stüdyonun hedefindeki ilk oyun ise UNTIES tarafından "klasik tarzda strateji sim'i... klasik sıra tabanlı strateji savaşlarını ve Unreal Engine ile güçlenen üst seviye 3D grafiklerin bir füzyonu" olarak tanımlanan Tiny Metal olmakta. Oyunun 21 Kasım 2017 tarihinde PC, PS4 ve ilginç bir şekilde Nintendo Switch için yayımlanması planlanıyor.
Tabi ki bu durumun, muhtemelen, yayımcının PS4 için oyun üreten ve yayımlayan Sony Interactive Entertainment (SIE) değil Sony Music Entertainment olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Ancak eğer Sony Music Entertainment Nintendo Switch için oyun yayımlamayı kârlı görüyorsa, küçük de olsa büyük kardeşi SIE'yi Sony ve Nintendo arasında ortak bir çalışmaya ikna etme ihtimali bulunuyor.
Tiny Metal ise UNTIES'ın yayımlamayı planladığı ilk oyun olmakta. Sırada ise 3D aksiyon oyunu geliştiricisi I From Japan'dan Last Standard ve WinterCrownWorks'den bir "hayatta kalma robot aksiyonu" oyunu olan Merkava Avalanche bulunuyor.
Levent Öztürk
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