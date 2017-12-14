Nintendo Switch, Dokuz Ayda Büyük Başarı
Nintendo Switch, dokuz ayda dünya çapında yakaladığı satış rakamı ile beklentilerin ötesine geçti; PlayStation 4'e "ben de varım" dedi!
Nintendo Switch çıkalı sadece dokuz ay oldu ama buna rağmen ürün satışlarında şimdiden 10-milyon sınırını aştı. Bu da konsol/el konsolu hibriti cihazın satış hızını PlayStation 4 ve Wii'ye yaklaştırıyor.
Sayıların açıklandığı basın toplantısında Nintendo, sağlam oyun arşivini gösterdi ve Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, ve Mario Kart 8 Deluxe gibi oyunlardan bahsetti.
"İnsanların oturma odalarında, uçaklarda veya metrolarda gördüğünüz gibi, dünyanın her yerinde fanlar istedikleri yerlere giderken Nintendo Swtich'ten keyif almaya devam ediyorlar," diyen Nintendo Amerika Başkanı ve COO Reggie Fils-Aime, "Fanlardan aldığımız geri bildirim muhteşem," diyerek devam etti.
H. Hüseyin Öztürk
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