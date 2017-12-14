Nintendo Switch, Dokuz Ayda Büyük Başarı

Nintendo Switch, dokuz ayda dünya çapında yakaladığı satış rakamı ile beklentilerin ötesine geçti; PlayStation 4'e "ben de varım" dedi!

Nintendo Switch, dokuz ayda 10 milyonu aştı!

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