Nintendo Switch için ikinci yılın önemini anlattı
Nintendo başkanı Tatsumi Kimishima, Switch konsolu için ikinci yılın çok önemli olduğunu söyledi
Önümüzdeki Mart ayında sevilen el/ev konsolu Nintendo Switch büyük başarılar ile geçen ilk yılını sonlandırarak ikinci yılına adım atacak. 2017'nin sonlarında 10 milyonun üzerine çıkan satış miktarı ile konsol, bir önceki Wii U konsoluna göre çok daha büyük bir başarı göstermişti ve hatta Nintendo başkanı Tatsumi Kimishima, bu konsolun Wii'nin başarısına bile rakip olabileceğini düşündüğünü belirtmişti.
Ancak bu inancına rağmen Kimishima, ilk yılın başarısının gözlerini boyamasına izin vermemekte ve Japon yayıncı Mainichi ile yaptığı bir röportajda, Switch'in ikinci yılının "uzun kullanım döngüsü" için hayati önem taşıdığını söylemekteydi.
Switch'in ikinci yılı için satış hedefi şu anda 20 milyon olarak belirlenmiş durumda ve bu oldukça büyük bir hedef. Kimishima'nın söylediğine göre Nintendo'nun bu hedefe ulaşmak için izleyeceği yol, konsolun kullanıcı tabanını klasik oyunculardan genişleterek "oyun konsollarına nadiren dokunanları" da dahil etmek.
Bu amaç için de Nintendo, şimdiden iyi bir başlangıç göstermiş olan Switch'in oyun kütüphanesini genişletmeye devam edecek. Switch, geçtiğimiz yıllardaki Nintendo konsollara göre çok daha geniş bir oyun seçeneği sunmakta ve bu durum daha da belirgin hale gelecek.
Zaten garantili olan Breath of the Wild ve Super Mario Odyssey gibi birinci parti oyunlar Nintendo hayranlarının hızlı bir şekilde konsola çekilmesini sağlarken, LA Noire ve Dark Souls gibi yetişkinlere yönelik üçüncü parti oyunlar da, birinci parti oyunları için bir Nintendo konsolu alma ihtimali oldukça düşük olan yaşça daha büyük olan oyunculara yönelik seçenekler sunmakta.
Ayrıca Thimbleweed Park ve Stardew Valley gibi indie oyunlarda da ciddi bir artış görünmekte ve bu oyunlar da, Switch sahiplerinin büyük oyun yayımları arasında vakit geçirmelerine imkan tanırken, küçük oyunların da hayranlarını Switch konsoluna çekmekte.
Her ne kadar Nintendo'nun aile odaklı oyunlar sunmaya devam edeceğine neredeyse garanti gözüyle bakılabilse de, konsolun momentumunun devam etmesini sağlayacak olan şey, üçüncü parti seçeneklerin artışının devamı olacak.
Ancak Switch için eski PlayStation ve Xbox nesillerinin oyunlarının tekrar yayımlanması, uzun süreli bir başarıyı garantilemek için yeterli olmayacaktır. Üçüncü parti modern, yetişkin oyunların da Nintendo'nun yeni konsoluna firmanın kendi aile dostu oyunlarının ve eski oyunların tekrar yayımlarının yanı sıra katılması gerekiyor.
Nintendo'nun kısa süre için planları ne olursa olsun, Kimishima'nın cümlelerinden Switch'in ilk yıl başarısının küçümsenmediği ancak konsolun başarısı için daha fazla çalışmanın gerekli görüldüğü anlaşılabiliyor ve Nintendo, ikinci yılı da başarılı bir şekilde geçirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır gözüküyor.
Levent Öztürk
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