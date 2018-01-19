Nintendo Switch için ikinci yılın önemini anlattı

Nintendo başkanı Tatsumi Kimishima, Switch konsolu için ikinci yılın çok önemli olduğunu söyledi

Nintendo Switch için ikinci yıl çok önemli...

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