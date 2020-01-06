Nintendo Switch İçin Şaşırtıcı Bir Aksesuar!

Bugüne dek pek çok ilginç oyun aksesuarı görmüş olabilirsiniz. Ama eminiz hiç biri, bu yeni aksesuar kadar sıra dışı değildi!

  • Levent Öztürk
Nintendo Switch İçin Şaşırtıcı Bir Aksesuar!

Eğer anakucağı kullanan bir ebeveyn görüp de "keşke Nintendo Switch'im için de böyle bir şeyim olsaydı" diye düşündüyseniz, yalnız olmayabilirsiniz. Görünene göre üçüncü parti bir aksesuar üreticisi, tam olarak bu fikirle yola çıkmış ve ilginç bir aksesuarı ortaya çıkartmış. Bu aksesuar, Nintendo Switch sahiplerinin konsollarını masaüstü modunda, bir masa olmadan ve gittikleri her yerde kullanmalarına imkan tanıyor.

Fotoğrafta görülene göre bu aksesuar ile konsolun yüksekliği istenildiği gibi ayarlanabiliyor ve ekranı 360 derece çevirmek mümkün.

Her ne kadar aksesuar garip görünüyor gibi gelse de, kullanışlı olma ihtimali oldukça yüksek. Bu aksesuar sayesinde hareket algılayıcıları veya Pro kontrol kolunu hareket halindeyken kullanmanız mümkün oluyor. Tabii ki toplu taşıma gibi kendinize yer bulmakta zorlandığınız alanlarda bu aksesuarı kullanmak pek mümkün olmayacaktır.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Turkcell Superbox'ı Öğrenci Evinde Test Ettik

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Ford'dan Yeni Bir Cam Tavan Patenti!
Samsung, Odyssey Oyun Monitörünü Tanıttı! İşte Özellikleri!
Nintendo Switch İçin Şaşırtıcı Bir Aksesuar!
Samsung Galaxy S10 Lite'ı Galaxy S10 ve S10+ ile Karşılaştırdık!
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Özellikleri, Tamamen Sızdı!

 

 