Nintendo Switch İçin Şaşırtıcı Bir Aksesuar!

Eğer anakucağı kullanan bir ebeveyn görüp de "keşke Nintendo Switch'im için de böyle bir şeyim olsaydı" diye düşündüyseniz, yalnız olmayabilirsiniz. Görünene göre üçüncü parti bir aksesuar üreticisi, tam olarak bu fikirle yola çıkmış ve ilginç bir aksesuarı ortaya çıkartmış. Bu aksesuar, Nintendo Switch sahiplerinin konsollarını masaüstü modunda, bir masa olmadan ve gittikleri her yerde kullanmalarına imkan tanıyor.
Fotoğrafta görülene göre bu aksesuar ile konsolun yüksekliği istenildiği gibi ayarlanabiliyor ve ekranı 360 derece çevirmek mümkün.
Her ne kadar aksesuar garip görünüyor gibi gelse de, kullanışlı olma ihtimali oldukça yüksek. Bu aksesuar sayesinde hareket algılayıcıları veya Pro kontrol kolunu hareket halindeyken kullanmanız mümkün oluyor. Tabii ki toplu taşıma gibi kendinize yer bulmakta zorlandığınız alanlarda bu aksesuarı kullanmak pek mümkün olmayacaktır.
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