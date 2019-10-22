Nintendo Switch, Konsol Dünyasında Fırtınalar Estiriyor!
Nintendo'nun Switch ve Switch Lite konsolları, çok kısa bir zaman içinde PlayStation 4 ve Xbox One gibi rakiplerini geride bırakmayı başardı!
- Levent Öztürk
Noel dönemine girerken Nintendo, hem orijinal Switch hem de Switch Lite ile raflarda yerini almaya devam ediyor. Firma, NPD raporlarına göre arka arkaya 10 ay boyunca ABD'de en çok satan konsol üreticisi olmayı başarmış durumda. Bu, Kuzey Amerika'da 15 milyon satış anlamına geliyor.
Nintendo sadece bir hafta önce, Avrupa'da 10 milyon Switch satışını geçtiğini duyurmuştu. Japonya'da ise Famitsu, bu yılın daha erken dönemlerindeki bir haberinde, konsolun sadece iki yıldır satılmakta olmasına rağmen şimdiden Sony PlayStation 4'ten daha fazla ünite sattığını duyurmuştu.
Kısacası Nintendo, Switch konsolları ile oldukça parlak bir yıl geçiriyor. Bu durumun, Noel ve yılbaşı döneminde daha da belirgin bir hale gelmesi, hiç de sürpriz olmayacak...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın