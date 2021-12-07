Nintendo Switch OLED İncelemesi

Bir süredir gündemimiz bildiğiniz gibi Steam Deck. Aman tanrım, tutacak mı, tutmayacak mı, pahalı mı, performansı ne olur, herkesin kafasında bir türlü düşünce var. Soruyoruz ey insanlık, Nintendo Switch ilk kez duyurulduğunda kaçınız sonucun başarısından endişe duymuştu? Elinizin parmaklarıyla gösterebilirsiniz diye düşünüyorum çünkü hepimiz Nintendo'nun ne yapıp edip ortaya şahane bir konsol çıkartacağından emindik. Nintendo piyasaya çıktıktan sonra da Switch'in üzerinden elini çekmedi. Önce daha uzun bir pil ömrüne imkan sağlayan bir revizyon, ardından Switch Lite ve şimdi de Switch OLED. Bakalım 92 milyondan fazla satılarak tarihin en iyileri arasına adını yazdıran Switch'in son güncellemesi, hem eski hem de potansiyel müşteriler için ne ifade ediyor?
Normalde adetim tasarımdan başlamaktır ama bu defalık, önce teknik taraftaki farkları aradan çıkartmak istiyorum. Öncelikle, kasasının içinde çok büyük değişiklikler bulunmuyor. Eğer Switch'i dock ile kullanıyorsanız, revizyonlu Switch modeli olan HAC-001(-01) ile tamamen aynı performansı alacaksınız demektir. Aynı Nvidia Tegra X1+ sistem çipi, 4GB LPDDR4 RAM ve ARM Cortex A57 işlemci. Burada bir fark var, normal modelin aksine dahili hafıza 32GB'dan 64GB'a çıkmış ki, şahane olmuş. Dock hala televizyonunuza HDMI 1.4b üzerinden bağlanıyor ve ilave olarak dock üzerine kablolu Ethernet slotu eklenmiş. Biz pek kullanma gereği duymadık ama seçenek iyidir.
Farklar Switch'i docktan çıkarttığınızda bir anlam kazanıyor aslında. Beyaz tasarımı ile muhteşem gözüken Switch'in 5.5 inçlik 720p ekranı yerini 7 inçlik 720p OLED ekrana bırakmış ve çerçeve kalınlığının azalması da gözlere ziyafet çektiriyor. Ağırlıkta 23 gramlık, önemsiz denilebilecek bir artış var. Soğutma sistemi ve çıkış ızgarası elden geçirilmiş, ses sistemi iyileştirilmiş ve henüz o kadar uzun süre kullanamadık ama umuyoruz ki Joy-Con'ların drift yapması konusunda da bir şeyler yapılmıştır.
OLED ekranın, renk doğruluğu, kontrast ve canlılık anlamında ürüne neler kattığını burada kelimelerle ifade edebilmemiz zor. Monster Hunter Rise ve Astral Chain gibi oyunlarda renkler ve ekranın canlılığı o kadar hoşuma gitti ki illüzyon mu yaşıyoruz diye eski Switch'e dönüp baktık. İllüzyon yaşamıyormuşuz; OLED ekran oyun deneyiminize gerçekten de büyük katkı yapıyor. Ayrıca dokunsal gelişim de ciddi anlamda gelişim göstermiş. İşlemci aynı olmasına rağmen Switch OLED parmak hareketlerinizi çok daha hızlı algılayıp sanki menülerde daha hızlıymış gibi hissettiriyor.
Tasarımda yapılan bir diğer değişiklik Switch'in baston gibi duran ayaklığının gerçekten bir "ayaklığa" dönüşmüş olması. Switch bu yeni "sırt desteğiyle" zemine çok daha iyi oturmuş.
Bir diğer konu, şarj dayanımı. Belki revizyonlu Switch veya Switch Lite alanlar çok etkilenmemiş olabilir ama biz 5.5 saat Astral Chain oynayabildiğimize çok memnunuz zira revizyonsuz modelde bu süre 3 saat civarındaydı. Burada bir sıkıntıya parmak basmamız gerek. Switch'in en büyük problemi yüksek güç gereksinimi sebebiyle bir taraftan oyun oynarken bir taraftan da powerbank'lerden yeterince şarj desteği alamaması. OLED modelinde de şarj süresi kısa değil.
Sonuç
Switch OLED muhteşem bir konsol, bu konuda şüpheye yer olduğunu sanmıyorum. Diğer taraftan, Switch sahibi olanların upgrade etmesini gerektirecek kadar çok yenilik içermiyor. Eğer daha önce Switch almadıysanız, almanız gereken model karşınızda duruyor. Fiyatı konusu ise bu yazı yazıldığı sırada dolar çıldırdığından karışık, şu anda 6500 TL'ye bulabiliyorsunuz. Umarız bu fiyatlarda kalmaya devam eder.
CHIP Online Notu: %93
+ Şahane OLED ekran
+ 64GB dahili hafıza
+ Daha iyi bir stant
+ Elden geçirilmiş ses sistemi
- Şarj olma süresi halen çok uzun
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