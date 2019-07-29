Nintendo Switch'e Android Yüklediler

Nintendo Switch'e Android yüklemeyi ve oyunları çalıştırmayı başardılar.

Nintendo Switch'e Android Yüklediler

XDA forumlarından bir geliştirici takımı, Nintendo Switch'e Android 8.1 tabanlı LineageOS'u yükledi. İndirmeye sunulan yapıda bazı sorunlar var, ancak cihazı küçük bir Android'li tablete dönüştürüp, oyun oynamanıza izin verecek kadar çalışıyor.

Yapı sadece standart Android oyunlarını çalıştırmakla kalmıyor, Nvidia Tegra'ya özel Borderlands ve Half-Life 2 gibi oyunları da çalıştırabiliyor. Yazılımı Nintendo Switch'e yükleyip internette de dolaşabiliyorsunuz, ancak sorunların sayısı hiç de az değil. İlk olarak bu yazılımı Switch'e yüklerken işler yolunda gitmezse, Nintendo'dan destek almayı beklememeniz gerekiyor. Bunun yanında pil ömrü, otomatik döndürme, dokunmatik ekran hassasiyeti gibi işlevlerde bazı sorunlar bulunuyor.

Her şeye rağmen bu firmware'in yayınlanması, konsol modifikasyonunda atılmış önemli bir adım. El konsolunuzu, Android uygulamalarını ve oyunlarını yükleyebildiğiniz bir makine olarak kullanabilmek, hiç de küçümsenecek bir şey değil.

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